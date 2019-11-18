NBA／史馬特絕殺彈框失利 綠衫軍10連勝告終
2019-11-18 10:26
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
近期10連勝站上東區第一，塞爾蒂克隊今天栽在西區第10國王隊手中。史馬特（Marcus Smart）最後一擊原有機會上演絕殺，鐘響前切入拋投，球在籃框上彈了又彈，但最終仍沿著籃框掉出，塞爾蒂克終場99：100飲恨，中止10連勝。
塞爾蒂克本季在新「一哥」華克（Kemba Walker）領銜下打出10連勝，也是繼2017-2018年球季16連勝的最長連勝紀錄，可惜客場5連戰第二場就落敗，無緣延續勝場。
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最後一擊失手的史馬特也感到扼腕，形容等待結果的一刻，感覺球像是永遠要待在籃框上，「我以為會進，我想所有人都以為球會破網，但它就這麼掉出。」史馬特此役僅攻下5分，華克15分、9助攻，全隊最高是布朗的18分，外帶8籃板、2抄截。
此役國王隊希爾德（Buddy Hield）攻下本季最佳35分，距離生涯最高僅兩分差，並飆進7記三分球，國王隊團隊防守更壓低綠衫軍命中率，首節讓對方僅拿下18分。
不過綠衫軍在易籃後取得超前，雙方末節形成拉鋸戰，荷姆斯（Richaun Holmes）終場前13.3秒兩罰俱中，為球隊拿下關鍵超前分，史馬特最後拋投失手，讓國王隊笑納勝利。
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