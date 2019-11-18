NBA／快艇主場首秀轟37分 喬治：有機會拿50分

2019-11-18 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



今夏雙肩輪番動刀，新球季轉戰洛杉磯快艇的球星喬治（Paul George），昨日復出主場首戰對老鷹，出賽20分鐘就轟下37分，一併寫下NBA史上出賽低於21分鐘砍最多分新猷，賽後透露自己感覺好到能夠拿下50分。

在缺席前11場例行賽後，喬治15日對紐奧良鵜鶘復出攻下33分，但對自己防守端表現不甚滿意。昨日洛城首秀，儘管無緣合體雷納德（Kawhi Leonard），但喬治個人表現就足以讓球迷值回票價，創下快艇史上主場處女秀最高分紀錄。

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「我回來了！」喬治賽後終於滿意地說：「我有著一副全新的肩膀，我沒有其他的話好說了。這麼久的時間以來，我的肩膀從來沒有如此刻健康。」

健康的肩膀讓喬治連兩場上演飆分秀，兩場合計出賽44分鐘攻下70分，三分球16投9中，罰球線上彈無虛發，21投全進展現完美命中率。

喬治坦言，若上場時間更久，完成生涯首場50分比賽不是不可能，「這純粹是我的感覺，我對自己很有自信。『我回來了』是一種宣告，我很開心能夠回到場上。」

喬治動刀前最後一次出戰，已經是去年的4月23日，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）對他的得分效率嘆為觀止，「一個接近200天沒比賽的人。不光是得分，他的傳球和碰撞度同樣不可思議。」