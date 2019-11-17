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NBA／不滿吹判 德羅展酸：或許要去上表演課了

2019-11-17 18:01聯合報 記者毛琬婷／即時報導

此役拿下16分的德羅展賽後對裁判吹判頗有微詞。 美聯社
此役拿下16分的德羅展賽後對裁判吹判頗有微詞。 美聯社
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馬刺隊今天在主場迎戰拓荒者隊，決勝節被對手逆轉，以116：121苦吞5連敗，此役拿下16分的德羅展（DeMar DeRozan）賽後對裁判吹判頗有微詞，認為自己最後關鍵時刻有被對手打到臉，但裁判並沒有響哨，他酸溜溜的自嘲説：「我不是一個好演員，可能需要去上一些表演課吧！」

此役第三節，馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）就因不滿裁判吹判，與裁判爭執遭趕出場，不過反倒激起「黑衫軍」鬥志，從落後14分展開反撲，終場前4分鐘還握有6分領先，不過最後關頭出現亂流，讓拓荒者逆轉取勝。

賽後德羅展對裁判關鍵時刻的吹判十分不滿，認為自己遭到犯規而裁判並未響哨，「是的，我很沮喪，我到現在還是無法理解，顯而易見我的臉被擊中了，我想我應該表現得更戲劇性、動作更誇張一些。」

德羅展不滿的繼續說：「裁判讓我們輸掉了比賽，然後呢？在重新審視後我們會得到什麼？我們會得到道歉嗎？我不是一個好演員，我只是在努力打球，希望裁判能做出一些正確吹判，就像我說的，可能我需要去上一些表演課了吧！」

拓荒者馬刺DeMar DeRozan

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