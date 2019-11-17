NBA／「鄧肯教練」首度領場 馬刺球員：很酷

2019-11-17 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



因黑衫軍總教頭波波維奇（Gregg Popovich）第三節遭吹出場，鄧肯生涯首度指揮調度。 美聯社 分享 facebook

重返馬刺隊加入教練團陣容，鄧肯（Tim Duncan）今天因黑衫軍總教頭波波維奇（Gregg Popovich）第三節遭吹出場，生涯首度指揮調度，儘管最終球隊以116：121敗給拓荒者隊，但球員對「鄧肯教練」倒是給不錯評價。

波波維奇第三節因不滿裁判吹判，直接找進場抗議而領到本季第一次驅逐出場；波波維奇缺席下，鄧肯、馬刺女助教著哈蒙（Becky Hammon）和哈迪（Will Hardy）「聯合」執教，鄧肯更是今天實際發號施令者。

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馬刺後衛富比士（Bryn Forbes）形容，鄧肯執教是件「很酷」的事，「我不認為真的有什麼很大的差異，我認為他做得很好，控制住場面，領導我們取得領先。」

不過馬刺雖從上半場超過20分落後到第四節兩位數領先，最後4分鐘也握有111：104優勢，最終卻遭拓荒者逆轉，吞下開季13場比賽的第8場敗仗。