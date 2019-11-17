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NBA／曝與綠衫軍鬧翻原由 艾倫：被視為理所當然

2019-11-17 14:12聯合報 記者林宋以情／即時報導

艾倫透露與綠衫軍鬧翻原因，與球團希望他改從板凳出發，讓朗多為進攻主軸有關。 歐新...
艾倫透露與綠衫軍鬧翻原因，與球團希望他改從板凳出發，讓朗多為進攻主軸有關。 歐新社
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曾為一方之霸的塞爾蒂克「三巨頭」，在艾倫（Ray Allen）、賈奈特（Kevin Garnett）、皮爾斯（Paul Pierce）相繼離開後宣告解體。艾倫近日上節目，罕見與綠衫軍隊友鬧翻的陳年往事，透露自己被視為理所當然，因而心碎告別波士頓。

艾倫近日上WEEI廣播節目《 Ordway, Merloni, & Fauria》，除了提到自己想過，若杜蘭特（Kevin Durant）2016年加盟塞爾蒂克，願意復出再戰，此外再聊到當年為何出走，並選擇加盟綠衫軍死對頭邁阿密熱火

當年綠衫軍、熱火都對艾倫開出條件，但最終艾倫選擇告別波士頓，「當我離開時其實十分沮喪，我時常覺得自己被視為理所當然。」

艾倫表示，當時他背負罵名，所有人對他的選擇惡評如潮，但他對任何人都沒有任何不滿情緒，「但感覺上，球隊不希望我以過去一貫幫助球隊的模式，我們雖然還是兄弟，但不幸，其他人有不同做法。」

艾倫過去出版的回憶錄《From the Outside》曾提到，2012年效力綠衫軍最後一個球季時，與球團理念有所出入，當時他還至教頭瑞佛斯（Doc Rivers）的辦公室明講，「所以你希望讓我多待在板凳，少拿一點薪水，並以朗多（Rajon Rondo）為進攻主軸，那我想問，為何我該簽下這筆合約？」

塞爾蒂克熱火皮爾斯

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