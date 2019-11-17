NBA／曝與綠衫軍鬧翻原由 艾倫：被視為理所當然

2019-11-17 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



艾倫透露與綠衫軍鬧翻原因，與球團希望他改從板凳出發，讓朗多為進攻主軸有關。 歐新社 分享 facebook

曾為一方之霸的塞爾蒂克「三巨頭」，在艾倫（Ray Allen）、賈奈特（Kevin Garnett）、皮爾斯（Paul Pierce）相繼離開後宣告解體。艾倫近日上節目，罕見與綠衫軍隊友鬧翻的陳年往事，透露自己被視為理所當然，因而心碎告別波士頓。

艾倫近日上WEEI廣播節目《 Ordway, Merloni, & Fauria》，除了提到自己想過，若杜蘭特（Kevin Durant）2016年加盟塞爾蒂克，願意復出再戰，此外再聊到當年為何出走，並選擇加盟綠衫軍死對頭邁阿密熱火。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

當年綠衫軍、熱火都對艾倫開出條件，但最終艾倫選擇告別波士頓，「當我離開時其實十分沮喪，我時常覺得自己被視為理所當然。」

艾倫表示，當時他背負罵名，所有人對他的選擇惡評如潮，但他對任何人都沒有任何不滿情緒，「但感覺上，球隊不希望我以過去一貫幫助球隊的模式，我們雖然還是兄弟，但不幸，其他人有不同做法。」

艾倫過去出版的回憶錄《From the Outside》曾提到，2012年效力綠衫軍最後一個球季時，與球團理念有所出入，當時他還至教頭瑞佛斯（Doc Rivers）的辦公室明講，「所以你希望讓我多待在板凳，少拿一點薪水，並以朗多（Rajon Rondo）為進攻主軸，那我想問，為何我該簽下這筆合約？」