NBA／盛讚唐西奇全能 柏金斯：他是小一號詹皇
2019-11-17 12:31
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
年僅20歲的獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic），新球季再進化，日前對尼克隊完成生涯第四次30分「大三元」，繼續改寫聯盟紀錄。前NBA中鋒、現任ESPN球評柏金斯（Kendrick Perkins）盛讚他全能，猶如小一號的詹姆斯（LeBron James）。
唐西奇10日對尼克隊完成生涯第三場30分「大三元」，超越詹姆斯成為21歲以下最多次締造30分大三元球員，16日對尼克再轟下33分、10籃板、11助攻，將紀錄持續推高。
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尼克主帥費茲戴爾（David Fizdale）看好唐西奇成為諾維茨基(Dirk Nowitzki)後最偉大的歐陸球員，前NBA中鋒柏金斯也表示，看唐西奇打球每晚都讓他驚豔。
「他給我的感覺就像小一號的詹姆斯，扣除詹姆斯的勁爆體能。」柏金斯分析，唐西奇雖然沒有詹姆斯的優異體能條件，但他的三分球比詹姆斯出色足以彌補，「他可以投籃，也擁有籃球智商，如同詹姆斯能夠主宰比賽。」
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