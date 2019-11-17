NBA／安戴托昆波26分領銜勝 盼波格登仍在公鹿

2019-11-17 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



字母哥此役攻下全場最佳「雙十」26分、13籃板、6助攻，率公鹿輕取溜馬。 美聯社 分享 facebook

東區戰績僅次塞爾蒂克，密爾瓦基公鹿隊今天作客溜馬隊，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下全場最佳「雙十」26分、13籃板、6助攻，連續六場30分、10籃板告終，不過仍率隊102：83勝出，寫下開季9勝3負。

今夏轉戰溜馬隊的波格登（Malcolm Brogdon），此役原本要迎戰前東家，前一天接受訪問，還表示會以平常心面對比賽，但賽前因為背部痠痛缺陣，沒能和老戰友一較高下。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

安戴托昆波談到前戰友，表示與波格登拚戰三個年頭，尤其是去年齊心殺進東區冠軍賽，比賽場上突然見到波格登換穿他隊戰袍，肯定會非常奇怪。

「我當然希望他還在這。你可以想像這支隊伍沒有波格登嗎？他很優秀。」安戴托昆波說，波格登是他好友，以前每天見面都會互開玩笑，取笑他醜，「我會很想念這些日子，但我也對他和他的球隊獻上最好的祝福。」

公鹿隊上半場最多取得15分領先，防守端也給予溜馬隊不少難題，溜馬隊團隊命中率三成二是本季最差，公鹿隊末節再打出10：2攻勢，包括布朗（Sterling Brown）左側連續兩記三分球冷箭，最終以19分大勝溜馬隊。

10月底扭傷右腳踝的溜馬隊透納（Myles Turner），此役傷癒歸隊攻下全隊最高16分、11籃板、4阻攻。