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NBA／厄文肩傷休兵 主帥：對金塊就帶痛拚戰

2019-11-17 10:09聯合報 記者林宋以情／即時報導

美聯社
美聯社
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看板球星厄文（Kyrie Irving）今日對公牛隊肩傷休兵，籃網隊仍以117：111成功踢館擊敗公牛隊，以勝利結束客場五連戰。主帥亞特金森（Kenny Atkinson）表示，厄文早在對爵士隊一役右肩就出現疼痛，之後對金塊隊是帶傷拚戰，才決定讓他休兵。

厄文開季至今出賽11場，場均28.5分高居聯盟第六，另有7.2助攻，5.4籃板，前役對丹佛金塊還攻下17分、9助攻，原先要率領籃網終止近期3連敗，不過賽前主帥宣布厄文將缺陣。

亞特金森說：「他很明顯地是帶著疼痛打，球隊一致認為，今日讓他休兵好好調養，讓他以健康狀態回家打球是最佳選擇。」

本季首度缺席的厄文，賽前並未接受媒體採訪，他14日對爵士攻下全隊最高27分，但隔天就傳出右肩受傷消息。亞特金森表示，厄文主場迎戰溜馬一役能否歸隊還是未知。

缺了厄文，籃網隊今天對公牛隊，首節先發五人輪番跳出，哈里森（Joe Harris）單節9分進帳，拉出30：19攻勢。但公牛隊次節回敬7：0反超，拉文（Zach Lavine）一記三分外線更將領先擴大到11分。

第三節結束追到4分差的籃網，末節再度展開攻勢，普林斯（Taurean Prince）、喬丹（DeAndre Jordan）攜手連下6分超前，丁威迪（Spencer Dinwiddie）倒數9分鐘接管戰局，單節攻下20分，含罰球13罰12中，率隊單節43：33攻勢，迎接勝利。

籃網隊六人得分上雙，丁威迪攻下24分全隊最高，罰球線上15罰14中，外帶4助攻，哈里斯22分，公牛隊拉文（Zach Lavine）轟下全場最高36分、3籃板。

厄文籃網公牛

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