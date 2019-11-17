NBA／勇士傷病魔咒停不了 羅素手傷至少休2周
2019-11-17 09:31
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
金州勇士隊傷兵魔咒還沒結束，明星後衛羅素（DAngelo Russell）昨日對塞爾蒂克右手大拇指扭傷，在接受核磁共振後，至少缺陣兩周，也讓勇士隊兵源更加捉襟見肘。
勇士隊昨日100：105不敵綠衫軍，再傷一員大將，羅素第三節倒數5分鐘手指受傷退場，今日核磁共振檢查結果確定大拇指扭傷，兩周後將再接受檢查，接下來勇士展開客場四連戰，迎戰鵜鶘隊、灰熊隊、獨行俠與猶他隊，羅素將不會隨隊。
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羅素傷情也讓勇士隊前途更加堪慮，在湯普森（Klay Thompson ）左膝十字韌帶斷裂後，僅存的「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）也在10月30日左手骨折，至少休息三個月，中鋒魯尼（Kevon Looney）開幕戰僅打10分鐘就傷退，伊凡斯（Jacob Evans）、李（Damion Lee）、菜鳥史邁樂基奇（Alen Smailagic）也都因傷休兵。
勇士隊開季吞下2勝11負，是1999-2000年球季2勝16負後最差開季，目前六連敗也是繼2013年2月5日至19日以來，最長連敗紀錄。
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