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NBA／勇士羅素右姆指扭傷 將接受MRI檢查

2019-11-16 15:50聯合報 記者毛琬婷／即時報導

勇士羅素右姆指扭傷，將接受MRI檢查。路透
勇士羅素右姆指扭傷，將接受MRI檢查。路透
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本季僅拿下2勝、在聯盟戰績墊底的勇士隊，今天碰上開季銳不可擋的塞爾蒂克戰到最後關頭才以100：105吞敗，讓「綠衫軍」收下10連勝，此役勇士在第三節又傳出傷情，主力羅素（D'Angelo Russell）因右手拇指扭傷提前退場，X光檢查為陰性，明天將會再接受核磁共振檢查，確定傷情。

羅素在第三節還剩5分33秒時弄傷手指，隨後退場接受檢查，並未再重返賽場，勇士總經理麥爾斯（Bob Myers）也第一時間進入休息室關心傷情；羅素之前才因右腳踝扭傷缺陣多場，如今又因拇指扭傷提前傷退。

退場後羅素接受X光檢查，檢查結果為陰性，明天將在接受核磁共振檢查，確定傷情，而他今天留下12分、2籃板、7助攻，另有抄截、阻攻各1的成績。

在少了羅素後，勇士團隊並未立刻被擊潰，反倒靠著格林（Draymond Green）罰球、考利史坦（Willie Cauley-Stein）切入得手，在終場前2分半鐘還取得5分領先，不過最後關鍵時刻擋不住塞爾蒂克反撲，吞下6連敗。

不過，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）認為，此役勇士球員打出本季以來最佳的防守，「這是這整個賽季以來，第一個（防守較好的）夜晚，我認為我們看起來像是知道知道自己在防守端做什麼了。」

勇士羅素塞爾蒂克

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