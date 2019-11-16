NBA／勇士羅素右姆指扭傷 將接受MRI檢查

2019-11-16 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



勇士羅素右姆指扭傷，將接受MRI檢查。路透 分享 facebook 本季僅拿下2勝、在聯盟戰績墊底的勇士隊，今天碰上開季銳不可擋的塞爾蒂克戰到最後關頭才以100：105吞敗，讓「綠衫軍」收下10連勝，此役勇士在第三節又傳出傷情，主力羅素（D'Angelo Russell）因右手拇指扭傷提前退場，X光檢查為陰性，明天將會再接受核磁共振檢查，確定傷情。

羅素在第三節還剩5分33秒時弄傷手指，隨後退場接受檢查，並未再重返賽場，勇士總經理麥爾斯（Bob Myers）也第一時間進入休息室關心傷情；羅素之前才因右腳踝扭傷缺陣多場，如今又因拇指扭傷提前傷退。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

退場後羅素接受X光檢查，檢查結果為陰性，明天將在接受核磁共振檢查，確定傷情，而他今天留下12分、2籃板、7助攻，另有抄截、阻攻各1的成績。

在少了羅素後，勇士團隊並未立刻被擊潰，反倒靠著格林（Draymond Green）罰球、考利史坦（Willie Cauley-Stein）切入得手，在終場前2分半鐘還取得5分領先，不過最後關鍵時刻擋不住塞爾蒂克反撲，吞下6連敗。

不過，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）認為，此役勇士球員打出本季以來最佳的防守，「這是這整個賽季以來，第一個（防守較好的）夜晚，我認為我們看起來像是知道知道自己在防守端做什麼了。」