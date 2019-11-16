親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

運動筆記臺灣成功申辦50公里超馬世錦賽　50國運動員2021年齊聚臺北爭冠2019田中超半馬心得
健行筆記山林開放後...那些仍然該面對的問題攀登火炎山 竟忘了帶芭蕉扇
NBA賽事精華- 76人 vs. 雷霆 (11月16日)賽事精華- 巫師 vs. 灰狼 (11月16日)

NBA／布萊德利骨裂缺陣 詹皇：球隊要有人跳出來

2019-11-16 14:18聯合報 記者毛琬婷／即時報導

湖人布萊德利(中)傳出傷情。 美聯社
湖人布萊德利(中)傳出傷情。 美聯社
分享

開季打出9勝2負在西區暫居龍頭的洛杉磯湖人隊，今天賽前傳出傷情，布萊德利（Avery Bradley）接受MRI檢查發現右腿有骨裂情況，預計將會缺席一至二周，對陣中後場防守大將進入傷兵名單，「詹皇」詹姆斯（LeBron Jame）坦言對球隊而言是沈重打擊，必須要有下一個人跳出來。

布萊德利在日前對戰馬刺隊的比賽中墨瑞（Dejounte Murray）發生碰撞，導致右腿挫傷，不過檢查並無大礙，僅休息一場後又歸隊，歸隊後連四戰擔任先發角色，但他依舊感到腿部有些不適，因此球隊為他再度安排檢查。

湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）表示，球隊為布萊德利安排一次MRI檢查確保傷處沒問題，然後發現了另一個問題，因此他會缺席一、兩周。

本季布萊德利先發10場，場均出賽27.4分鐘，得到9.6分、3.2籃板、1.8助攻，對於球隊後場防守大將出現傷情，將缺席一至二周時間，「一哥」詹姆斯坦言這對球隊而言是沈重打擊，特別是考慮到布萊德利開季的表現及為球隊奠定的防守基礎。

詹姆斯說：「在他歸隊之前，我們從上到下的每個人都要站出來。」戴維斯（Anthony Davis）也表示，湖人眾將都需要挺身而出，「我們要帶著防守的心態出戰，彌補他的缺席，雖然他的缺陣會讓球隊小細節發生改變，但我們要在他歸隊前堅守陣地。」

詹姆斯湖人

相關新聞

NBA／泰托姆攜華克逆轉勇士 塞爾蒂克取10連勝

2019-11-16 15:06

NBA／休兵一場再戰 戴維斯不考慮輪休

2019-11-16 08:44

NBA／個人得分抵過對手先發 哈登續寫驚人飆分紀錄

2019-11-16 15:30

NBA／詹皇致勝罰球、戴維斯關鍵阻攻 湖人驚險克國王

2019-11-16 14:35

NBA／湖人棄將替補爆發相助 比爾連2戰飆44分退灰狼

2019-11-16 14:22

NBA／安東尼加盟拓荒者 里拉德：全力支持

2019-11-16 13:27

NBA／效法傳奇四分衛布雷迪 詹姆斯：要打到不能走

2019-11-16 13:14

NBA／柯利首度重返曼菲斯 爵士關鍵時刻卡彈惜敗灰熊

2019-11-16 13:05

NBA／哈登末節接管戰局再飆44分 火箭挫溜馬奪6連勝

2019-11-16 12:38

NBA／哈沃德與麥基一拍即合 歸功歐尼爾昔日毒舌批評

2019-11-16 11:24

NBA／德羅展惡意犯規誤事 馬刺遭魔術戲耍7戰吞6敗

2019-11-16 11:17

NBA／搭檔詹皇不如想像容易 波許：就像開法拉利

2019-11-16 11:13

NBA／葛登成數隊潛在交易目標 美媒稱魔術暫無動作打算

2019-11-16 11:11

NBA／安東尼重返NBA 好兄弟韋德、詹皇獻上祝福

2019-11-16 11:00

NBA／傳奇中鋒羅素 44年後收下名人堂戒指

2019-11-16 09:17

NBA／復出首戰拿33分沒贏球 喬治自評表現糟糕

2019-11-15 23:45

NBA／帶來經驗與得分威脅 里拉德期待與安東尼聯手

2019-11-15 17:36

NBA／進攻點點開花 太陽主場力擒老鷹

2019-11-15 16:12

NBA／喬治復出自評狀況糟 瑞佛斯：他就像無縫接軌

2019-11-15 16:00

NBA／下半場全面熄火 籃網崩盤不敵金塊吞3連敗

2019-11-15 15:12

NBA／柯瑞骨折術後首露面 鬆口明春復出

2019-11-15 14:33

NBA／從選秀噓到重返紐約 尼克球迷冷酷對待前主將

2019-11-15 14:23

NBA／唐西奇大三元無用 獨行俠對尼克再嚐輸球滋味

2019-11-15 14:22

NBA／公鹿雙雄聯手擊退公牛 安戴托昆波紀錄直追賈霸

2019-11-15 14:19

NBA／受羅斯啟發堅持不懈 戴維斯：曾一度想放棄籃球

2019-11-15 14:15

NBA／快艇首秀繳33分 喬治：不滿意但返賽場感覺很好

2019-11-15 13:46

NBA／喬治新季首戰繳33分 快艇仍不敵鵜鶘吞二連敗

2019-11-15 11:49

NBA／菜鳥志氣高 八村壘：最想暴扣的球員是詹皇

2019-11-15 11:25

NBA／德羅展續約無進展 美媒曝魔術有興趣交易搶人

2019-11-15 10:41

NBA／失業人生畫句點？沃神爆安東尼將簽約拓荒者

2019-11-15 10:23

NBA／爭助攻王頭銜？詹姆斯：為隊友製造機會更重要

2019-11-15 09:55

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

攻防效率全面升級 湖人的贏球之道

2019-11-12 07:00

沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00

擺脫黑暗宿命快速重建 灰熊能比美2008年雷霆？

2019-11-08 07:00

苦練三分球練假的？ 西蒙斯投籃罩門仍無解

2019-11-08 07:00
看更多

熱門文章

12強／中華隊確定打6搶1 前進奧運之路更艱辛

2019-11-15 21:42

12強／南韓前進奧運 中華隊只能拚6搶1資格賽

2019-11-15 21:40

12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

2019-11-16 13:58

12強／江少慶投出新身價 美、日職棒隊都找上門

2019-11-16 09:57

12強／林哲瑄轟澳取勝收工 轉拚6搶1奧運門票

2019-11-16 14:00

12強／震驚！洪一中決定辭教頭 向球迷說抱歉

2019-11-16 15:10

12強／中華隊要進步 洪一中教頭提出「三支箭」

2019-11-16 11:04

12強／全壘打只差幾公分 王勝偉檢討自己跑壘

2019-11-15 15:53

12強／開轟變出局 洪總嘆：差幾公分 結局就不同

2019-11-15 23:45

12強／就差一顆球 胡金龍：這就是棒球

2019-11-15 15:49

12強／明年6搶1拚奧運 旅外球員回得來嗎？

2019-11-15 23:45

NBA／喬治復出自評狀況糟 瑞佛斯：他就像無縫接軌

2019-11-15 16:00

12強／「墨韓戰」牽動台灣命運 勝隊爭冠且取奧運門票

2019-11-15 16:55

12強／搶進奧運最後機會 吳志揚坦言徵召有困難

2019-11-16 10:48

NBA／德羅展惡意犯規誤事 馬刺遭魔術戲耍7戰吞6敗

2019-11-16 11:17

NBA／詹皇致勝罰球、戴維斯關鍵阻攻 湖人驚險克國王

2019-11-16 14:35

NBA／帶來經驗與得分威脅 里拉德期待與安東尼聯手

2019-11-15 17:36

NBA／哈登末節接管戰局再飆44分 火箭挫溜馬奪6連勝

2019-11-16 12:38

NBA／休兵一場再戰 戴維斯不考慮輪休

2019-11-16 08:44

12強／續接明年六搶一教頭？洪一中：沒有答案

2019-11-16 10:44

12強／投手調度挨批 洪一中：最難就是換投

2019-11-16 12:08

12強／緊張跑到廁所吐 王勝偉竟碰到胡金龍

2019-11-16 12:19

12強／張進德熟悉美國打擊習性 7局下傷退成關鍵

2019-11-15 16:03

NBA／湖人棄將替補爆發相助 比爾連2戰飆44分退灰狼

2019-11-16 14:22

NBA／安東尼重返NBA 好兄弟韋德、詹皇獻上祝福

2019-11-16 11:00

NBA／哈沃德與麥基一拍即合 歸功歐尼爾昔日毒舌批評

2019-11-16 11:24

圖輯／12強洪一中肯定吳昇峰 可惜打線熄火

2019-11-15 16:50

NBA／搭檔詹皇不如想像容易 波許：就像開法拉利

2019-11-16 11:13

12強／腳抽筋退場 張進德為吳昇峰喊可惜

2019-11-15 16:06

12強／當教練手癢 彭政閔：看起來不好打

2019-11-16 13:14

12強／火球鎖中華 韓裔美國牛棚助韓奪奧運門票

2019-11-16 08:28

ATP年終賽／蠻牛贏球仍遭淘汰 沒想過33歲當年終球王

2019-11-16 08:06

12強／失投挨轟成敗因 吳昇峰談到痛處險掉淚

2019-11-15 23:45

12強／單局失7分 墨國牛棚自爆中華隊遭殃

2019-11-15 23:45

NBA／葛登成數隊潛在交易目標 美媒稱魔術暫無動作打算

2019-11-16 11:11

12強／中華隊投手好 美國隊一度苦惱

2019-11-15 16:33

香港羽賽／苦戰三局遭逆轉 周天成無緣四強

2019-11-15 23:28

MLB／官網記者看衰陳偉殷 季前被釋出也不意外

2019-11-16 11:46

NBA／柯瑞骨折術後首露面 鬆口明春復出

2019-11-15 14:33

NBA／進攻點點開花 太陽主場力擒老鷹

2019-11-15 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top