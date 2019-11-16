NBA／布萊德利骨裂缺陣 詹皇：球隊要有人跳出來

2019-11-16 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



湖人布萊德利(中)傳出傷情。 美聯社 分享 facebook

開季打出9勝2負在西區暫居龍頭的洛杉磯湖人隊，今天賽前傳出傷情，布萊德利（Avery Bradley）接受MRI檢查發現右腿有骨裂情況，預計將會缺席一至二周，對陣中後場防守大將進入傷兵名單，「詹皇」詹姆斯（LeBron Jame）坦言對球隊而言是沈重打擊，必須要有下一個人跳出來。

布萊德利在日前對戰馬刺隊的比賽中墨瑞（Dejounte Murray）發生碰撞，導致右腿挫傷，不過檢查並無大礙，僅休息一場後又歸隊，歸隊後連四戰擔任先發角色，但他依舊感到腿部有些不適，因此球隊為他再度安排檢查。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）表示，球隊為布萊德利安排一次MRI檢查確保傷處沒問題，然後發現了另一個問題，因此他會缺席一、兩周。

本季布萊德利先發10場，場均出賽27.4分鐘，得到9.6分、3.2籃板、1.8助攻，對於球隊後場防守大將出現傷情，將缺席一至二周時間，「一哥」詹姆斯坦言這對球隊而言是沈重打擊，特別是考慮到布萊德利開季的表現及為球隊奠定的防守基礎。

詹姆斯說：「在他歸隊之前，我們從上到下的每個人都要站出來。」戴維斯（Anthony Davis）也表示，湖人眾將都需要挺身而出，「我們要帶著防守的心態出戰，彌補他的缺席，雖然他的缺陣會讓球隊小細節發生改變，但我們要在他歸隊前堅守陣地。」