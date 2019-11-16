NBA／安東尼加盟拓荒者 里拉德：全力支持

2019-11-16 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



里拉德。 路透 分享 facebook

開季戰績4勝8負的拓荒者隊，昨日與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）簽下1年222萬美元非保障合約，球星里拉德（Damian Lillard）全力支持，表示安東尼是未來的名人堂成員，期盼他為球賽帶來激情，也一併翻轉拓荒者的低迷戰績。

35歲的安東尼的前一次出賽已經是去年11月10日對雷霆隊，當時他是效力火箭隊，整季僅出賽10場，留下13.4分、5.4籃板數據，季後有不少球員為他抱屈，認為他還不到退休之齡，值得一份NBA合約，一年後由拓荒者對向他張開雙臂，讓這位10度明星賽成員能與里拉德、麥凱倫（C.J. McCollum）攜手作戰。

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里拉德在16日接受《ESPN》訪問，談到更多關於安東尼的加入，他表示全力支持，尤其是球隊歷經傷兵潮，安東尼的加入肯定能幫助球隊，「他的視野、得分能力、一對一單打，籃板鞏固、經驗，他是相當傑出的球員。」

里拉德表示，安東尼是未來的名人堂球星，「過去幾年，我不認為他在休士頓或雷霆有打出契合度，但我覺得他可以在這裡發揮所長，幫助球隊，也期待他為球賽帶來激情。」