親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

運動筆記臺灣成功申辦50公里超馬世錦賽　50國運動員2021年齊聚臺北爭冠2019田中超半馬心得
健行筆記山林開放後...那些仍然該面對的問題攀登火炎山 竟忘了帶芭蕉扇
NBA焦點球員- Bradley Beal (11月16日)焦點球員- Moritz Wagner (11月16日)

NBA／安東尼加盟拓荒者 里拉德：全力支持

2019-11-16 13:27聯合報 記者林宋以情／即時報導

里拉德。 路透
里拉德。 路透
分享

開季戰績4勝8負的拓荒者隊，昨日與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）簽下1年222萬美元非保障合約，球星里拉德（Damian Lillard）全力支持，表示安東尼是未來的名人堂成員，期盼他為球賽帶來激情，也一併翻轉拓荒者的低迷戰績。

35歲的安東尼的前一次出賽已經是去年11月10日對雷霆隊，當時他是效力火箭隊，整季僅出賽10場，留下13.4分、5.4籃板數據，季後有不少球員為他抱屈，認為他還不到退休之齡，值得一份NBA合約，一年後由拓荒者對向他張開雙臂，讓這位10度明星賽成員能與里拉德、麥凱倫（C.J. McCollum）攜手作戰。

里拉德在16日接受《ESPN》訪問，談到更多關於安東尼的加入，他表示全力支持，尤其是球隊歷經傷兵潮，安東尼的加入肯定能幫助球隊，「他的視野、得分能力、一對一單打，籃板鞏固、經驗，他是相當傑出的球員。」

里拉德表示，安東尼是未來的名人堂球星，「過去幾年，我不認為他在休士頓或雷霆有打出契合度，但我覺得他可以在這裡發揮所長，幫助球隊，也期待他為球賽帶來激情。」

安東尼里拉德拓荒者

相關新聞

NBA／休兵一場再戰 戴維斯不考慮輪休

2019-11-16 08:44

NBA／哈登末節接管戰局再飆44分 火箭挫溜馬奪6連勝

2019-11-16 12:38

NBA／復出首戰拿33分沒贏球 喬治自評表現糟糕

2019-11-15 23:45

NBA／效法傳奇四分衛布雷迪 詹姆斯：要打到不能走

2019-11-16 13:14

NBA／柯利首度重返曼菲斯 爵士關鍵時刻卡彈惜敗灰熊

2019-11-16 13:05

NBA／哈沃德與麥基一拍即合 歸功歐尼爾昔日毒舌批評

2019-11-16 11:24

NBA／德羅展惡意犯規誤事 馬刺遭魔術戲耍7戰吞6敗

2019-11-16 11:17

NBA／搭檔詹皇不如想像容易 波許：就像開法拉利

2019-11-16 11:13

NBA／葛登成數隊潛在交易目標 美媒稱魔術暫無動作打算

2019-11-16 11:11

NBA／安東尼重返NBA 好兄弟韋德、詹皇獻上祝福

2019-11-16 11:00

NBA／傳奇中鋒羅素 44年後收下名人堂戒指

2019-11-16 09:17

NBA／帶來經驗與得分威脅 里拉德期待與安東尼聯手

2019-11-15 17:36

NBA／進攻點點開花 太陽主場力擒老鷹

2019-11-15 16:12

NBA／喬治復出自評狀況糟 瑞佛斯：他就像無縫接軌

2019-11-15 16:00

NBA／下半場全面熄火 籃網崩盤不敵金塊吞3連敗

2019-11-15 15:12

NBA／柯瑞骨折術後首露面 鬆口明春復出

2019-11-15 14:33

NBA／從選秀噓到重返紐約 尼克球迷冷酷對待前主將

2019-11-15 14:23

NBA／唐西奇大三元無用 獨行俠對尼克再嚐輸球滋味

2019-11-15 14:22

NBA／公鹿雙雄聯手擊退公牛 安戴托昆波紀錄直追賈霸

2019-11-15 14:19

NBA／受羅斯啟發堅持不懈 戴維斯：曾一度想放棄籃球

2019-11-15 14:15

NBA／快艇首秀繳33分 喬治：不滿意但返賽場感覺很好

2019-11-15 13:46

NBA／今日戰績表 快艇喬治復出攻33分仍敗給鵜鶘

2019-11-15 12:28

NBA／喬治新季首戰繳33分 快艇仍不敵鵜鶘吞二連敗

2019-11-15 11:49

NBA／菜鳥志氣高 八村壘：最想暴扣的球員是詹皇

2019-11-15 11:25

NBA／德羅展續約無進展 美媒曝魔術有興趣交易搶人

2019-11-15 10:41

NBA／熱火客場輕取騎士 2013年來最佳開季

2019-11-15 10:30

NBA／失業人生畫句點？沃神爆安東尼將簽約拓荒者

2019-11-15 10:23

NBA／樂觀看待手傷缺陣 海瓦德：比起上次微不足道

2019-11-15 10:21

NBA／爭助攻王頭銜？詹姆斯：為隊友製造機會更重要

2019-11-15 09:55

NBA／本季重返NBA？安東尼：百分之2000

2019-11-15 09:29

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

攻防效率全面升級 湖人的贏球之道

2019-11-12 07:00

沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00

擺脫黑暗宿命快速重建 灰熊能比美2008年雷霆？

2019-11-08 07:00

苦練三分球練假的？ 西蒙斯投籃罩門仍無解

2019-11-08 07:00

國王的新衣？ 沙加緬度無止盡的季後賽夢

2019-11-07 07:00
看更多

熱門文章

12強／中華隊確定打6搶1 前進奧運之路更艱辛

2019-11-15 21:42

12強／南韓前進奧運 中華隊只能拚6搶1資格賽

2019-11-15 21:40

12強／吳昇峰由勝轉敗 講到痛處幾乎落淚

2019-11-15 15:20

12強Live／王威晨點火林哲瑄開砲 5:1勝澳洲獲第5名

2019-11-16 13:58

12強／江少慶投出新身價 美、日職棒隊都找上門

2019-11-16 09:57

12強／複賽最終戰拚澳洲 洪一中點名胡智為先發

2019-11-15 14:49

12強／想闖奧運剩一條路 擊敗澳洲且南韓2連敗

2019-11-15 15:03

12強／全壘打只差幾公分 王勝偉檢討自己跑壘

2019-11-15 15:53

12強／就差一顆球 胡金龍：這就是棒球

2019-11-15 15:49

影／洪一中：換捕手局勢轉變

2019-11-15 14:47

NBA／喬治復出自評狀況糟 瑞佛斯：他就像無縫接軌

2019-11-15 16:00

12強／中華隊要進步 洪一中教頭提出「三支箭」

2019-11-16 11:04

12強／開轟變出局 洪總嘆：差幾公分 結局就不同

2019-11-15 23:45

12強／明年6搶1拚奧運 旅外球員回得來嗎？

2019-11-15 23:45

12強／「墨韓戰」牽動台灣命運 勝隊爭冠且取奧運門票

2019-11-15 16:55

NBA／德羅展惡意犯規誤事 馬刺遭魔術戲耍7戰吞6敗

2019-11-16 11:17

NBA／帶來經驗與得分威脅 里拉德期待與安東尼聯手

2019-11-15 17:36

NBA／公鹿雙雄聯手擊退公牛 安戴托昆波紀錄直追賈霸

2019-11-15 14:19

NBA／休兵一場再戰 戴維斯不考慮輪休

2019-11-16 08:44

NBA／從選秀噓到重返紐約 尼克球迷冷酷對待前主將

2019-11-15 14:23

NBA／唐西奇大三元無用 獨行俠對尼克再嚐輸球滋味

2019-11-15 14:22

12強／吳昇峰「非常棒」 洪總稱讚好比賽

2019-11-15 15:28

NBA／哈登末節接管戰局再飆44分 火箭挫溜馬奪6連勝

2019-11-16 12:38

12強／搶進奧運最後機會 吳志揚坦言徵召有困難

2019-11-16 10:48

NBA／下半場全面熄火 籃網崩盤不敵金塊吞3連敗

2019-11-15 15:12

NBA／受羅斯啟發堅持不懈 戴維斯：曾一度想放棄籃球

2019-11-15 14:15

12強／張進德熟悉美國打擊習性 7局下傷退成關鍵

2019-11-15 16:03

圖輯／12強洪一中肯定吳昇峰 可惜打線熄火

2019-11-15 16:50

12強／火球鎖中華 韓裔美國牛棚助韓奪奧運門票

2019-11-16 08:28

12強／腳抽筋退場 張進德為吳昇峰喊可惜

2019-11-15 16:06

NBA／哈沃德與麥基一拍即合 歸功歐尼爾昔日毒舌批評

2019-11-16 11:24

12強／續接明年六搶一教頭？洪一中：沒有答案

2019-11-16 10:44

NBA／安東尼重返NBA 好兄弟韋德、詹皇獻上祝福

2019-11-16 11:00

NBA／搭檔詹皇不如想像容易 波許：就像開法拉利

2019-11-16 11:13

12強／單局失7分 墨國牛棚自爆中華隊遭殃

2019-11-15 23:45

NBA／柯瑞骨折術後首露面 鬆口明春復出

2019-11-15 14:33

ATP年終賽／蠻牛贏球仍遭淘汰 沒想過33歲當年終球王

2019-11-16 08:06

NBA／進攻點點開花 太陽主場力擒老鷹

2019-11-15 16:12

12強／中華隊投手好 美國隊一度苦惱

2019-11-15 16:33

12強／失投挨轟成敗因 吳昇峰談到痛處險掉淚

2019-11-15 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top