NBA／效法傳奇四分衛布雷迪 詹姆斯：要打到不能走

2019-11-16 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



詹姆斯。 美聯社 分享 facebook 「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）重返NBA，加盟波特蘭拓荒者，湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）被問及有無想過何時要退休？詹姆斯坦言還沒想過，要效法42歲的新英格蘭愛國者傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady），打到不能走為止。

35歲的安東尼近日傳出與拓荒者簽約，得以延續NBA生涯。詹姆斯16日被記者問到，有無想過自己何時退休，詹姆斯拿自己與拿下六座超級盃冠軍的布雷迪相比，「我跟布雷迪是同一種人，我們都會打到直到不能走的那一天為止。」

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布雷迪今年幫助新英格蘭愛國者拿下第六冠，8月和球隊續約兩年，將邁入第20個球季的他，日前接受訪問更是自信滿滿，表示再戰三個球季都沒問題，目標朝第七座冠軍邁進。

布雷迪得知後「詹皇」的發言後，隨即轉發《Bleacher Report》的推文，回覆詹姆斯道，「我會一直打，直到我不能灌籃為止。」

至於34歲的詹姆斯正拚戰生涯第17個球季，開季前11場繳出場均23.9分、8籃板、11.1助攻穩定表現，他也曾表示，若能與15歲的長子布朗尼．詹姆斯（Bronny James）在NBA同場拚戰，將是他人生最偉大的成就。