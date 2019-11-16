NBA／傳奇中鋒羅素 44年後收下名人堂戒指

2019-11-16 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



比爾羅素(左)在塞爾蒂克風光時期。 美聯社資料照 分享 facebook 波士頓塞爾蒂克傳奇中鋒羅素（Bill Russell），自認不配成為史上第一位獲選名人堂的非裔球星，1975年缺席名人堂頒獎典禮，44年後羅素終於準備好，接受這項殊榮，在私下的頒獎典禮上，接受名人堂戒指。

現年85歲的羅素，效力塞爾蒂克13個球季，五度獲選最有價值球員（MVP），為綠衫軍拿下11座總冠軍金盃，包括1968、1969年兩度以教練身分捧冠，且是NBA史上第一位非裔主帥，1974年獲選進入名人堂，但他在隔年的頒獎典禮並未出席。

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當時羅素接受《紐約時報》訪問時，並未透露缺席原由，只表示是出於個人原因，「我不願意討論，我也不想成為這一部分。他們知道我不會出席，我在這幾年來都這麼想。」

44年後的今天，羅素在推特分享照片，道出當年缺席名人堂頒獎典禮原因，並表示已經在妻子和摯友的陪同下，於私下的頒獎典禮上，收下名人堂戒指。

羅素說：「我在1975年拒絕成為史上第一位非裔名人堂，因為我認為有其他人比我更應得這個榮耀。很高興看到歷史的演進。」