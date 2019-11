NBA／傳奇中鋒羅素 44年後收下名人堂戒指

比爾羅素(左)在塞爾蒂克風光時期。 美聯社資料照 分享 facebook 波士頓塞爾蒂克傳奇中鋒羅素(Bill Russell),自認不配成為史上第一位獲選名人堂的非裔球星,1975年缺席名人堂頒獎典禮,44年後羅素終於準備好,接受這項殊榮,在私下的頒獎典禮上,接受名人堂戒指。

現年85歲的羅素,效力塞爾蒂克13個球季,五度獲選最有價值球員(MVP),為綠衫軍拿下11座總冠軍金盃,包括1968、1969年兩度以教練身分捧冠,且是NBA史上第一位非裔主帥,1974年獲選進入名人堂,但他在隔年的頒獎典禮並未出席。

當時羅素接受《紐約時報》訪問時,並未透露缺席原由,只表示是出於個人原因,「我不願意討論,我也不想成為這一部分。他們知道我不會出席,我在這幾年來都這麼想。」

44年後的今天,羅素在推特分享照片,道出當年缺席名人堂頒獎典禮原因,並表示已經在妻子和摯友的陪同下,於私下的頒獎典禮上,收下名人堂戒指。

羅素說:「我在1975年拒絕成為史上第一位非裔名人堂,因為我認為有其他人比我更應得這個榮耀。很高興看到歷史的演進。」

In a private ceremony w/my wife & close friends A.Mourning @AnnMeyers @billwalton & others I accepted my #HOF ring. In ‘75 I refused being the 1st black player to go into the @Hoophall I felt others before me should have that honor. Good to see progress; ChuckCooperHOF19 @NBA pic.twitter.com/2FI5U7ThTg