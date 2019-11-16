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NBA／休兵一場再戰 戴維斯不考慮輪休

2019-11-16 08:44聯合報 記者林宋以情／即時報導

戴維斯休兵一場。 路透
戴維斯休兵一場。 路透
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洛杉磯湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis）在前役對勇士因肩傷而本季首度休兵，16日賽前投籃練習相當順利，對國王隊一役將復出。被問到輪休的話題 ，他表示從未考慮過，也不認為球隊中有任何人想作壁上觀。

戴維斯在前役對勇士休兵，讓肩膀舊傷和肋骨傷勢得以緩和，今日要迎戰國王隊，戴維斯的投籃練習一切順利，儘管他表示仍要視賽前熱身投籃狀況而定，不過各跡象都顯示戴維斯對國王之戰有望出賽。

「今天投籃練習，感覺很棒。」戴維斯本季場均26.3分、10.4籃板、3.3助攻外帶2.9阻攻，前役他缺陣，湖人隊以120：94痛宰陣容殘破的勇士隊，開季取得9勝2負。

湖人隊少了他仍大勝，不過戴維斯顯然沒想過多休息幾天，當記者詢問時他說：「你的意思是輪休嗎？當然贏球很棒。如果球員中有人出現傷勢必須休息，那是當然，但我不認為陣中的任何人會想要坐板凳。」

戴維斯加盟湖人的目標之一，就是率隊睽違六年重返季後賽，他也希望避免讓傷勢成為他的絆腳石，「當然不希望帶著傷勢打完，或者讓它惡化，所以你必須聆聽身體的聲音，對訓練團隊誠實以對。」

戴維斯湖人勇士

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