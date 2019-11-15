NBA／帶來經驗與得分威脅 里拉德期待與安東尼聯手

2019-11-15 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



里拉德(中)。 美聯社 分享 facebook

波特蘭拓荒者隊在今天傳出將與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）簽下一年222萬美元的非保障合約，讓原本就有雙槍里拉德（Damian Lillard）、麥凱倫（C.J. McCollum）坐鎮的拓荒者團隊戰力再提升，而里拉德也表示，安東尼將為球隊注入得分威脅力、經驗與籃板，讓他相當期待。

在尋找新東家多時後，安東尼在今天傳出將與拓荒者簽下一年非保障合約，雖然這筆簽約在球迷間引發正反論戰，但大多球員仍舊祝福安東尼尋獲新東家，而幾名拓荒者球員也談到了將與安東尼聯手一事。

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其中球隊一哥里拉德在一次受訪過程中也簡短談到了對新隊友安東尼的印象，「毫無疑問我們補進一名出色的球員，他能夠提供我們另外一個得分威脅、經驗和籃板。」

對於外界質疑，原本防守就不佳的拓荒者，補進安東尼後可能會讓狀況變得更糟糕，胡德（Rodney Hood）則表示不贊同這樣的說法，「其實很多時候我們的防守是成功的，但問題出在防守籃板上，因為我們不想放掉對位的球員去抓籃板，這導致我們沒有辦法進行協防，這感覺就是挖東牆補西牆。」

拓荒者本賽季平均每場比賽能攻下112.2分排名聯盟第12位，失分113.9分排名第九位，表現其實都不算差，但每場比賽抓下46.4籃板只能擠進中段班，而每場比賽被對手抓下48.7籃板更是排名倒數第四位，安東尼的加入確實有機會改善拓荒者籃板上的問題。

不過拓荒者本季最大的問題仍在於平均每場比賽只能送出17.6助攻，不僅排名最後一名還落後倒數第二名的爵士2.4次，而過去就以優異單打能力聞名的安東尼，是否會對拓荒者的進攻火力有加分效果，仍有待檢視。