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NBA／喬治復出自評狀況糟 瑞佛斯：他就像無縫接軌

2019-11-15 16:00聯合報 記者劉肇育／即時報導

喬治(左)。 路透
喬治(左)。 路透
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洛杉磯快艇在今天出戰紐奧良鵜鶘的比賽中迎回明星前鋒喬治（Paul George），雖然賽後喬治自評表現相當糟糕，快艇也因為雷納德（Kawhi Leonard）和貝佛利（Patrick Beverley）的缺陣出現防守漏洞，導致讓鵜鶘攻下132分，但快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）仍對喬治的表現讚譽有加，並認為在全隊健康出賽的情況下表現將愈來愈好。

喬治在傷癒歸隊的首場比賽就拿下33分9籃板3助攻，不過賽後他卻自認在防守端與對比賽狀況的解讀上仍有很多問題，表現並不如預期，「這感覺就像是我的第一場季前熱身賽，我還有很多地方需要吸收，然後前進到下一場比賽。」

不過ESPN記者楊恩（Royce Young）則認為，喬治在這場比賽展現極佳的適應能力，尤其在曾與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）共事過的情況下，喬治展現能融入聯盟任何一套陣容的適應力。

而這樣的說法也獲得快艇總教練瑞佛斯的贊同，「他感覺就像是無縫接軌，就像是已經與這支球隊一起運行數周或是數個月了，我感到相當驚訝。不過我們製造了一個相當困難的情境讓他去面對，而他也在那段時間拿下六分，當我們看到他做到這件事時，我們都很訝異，你必須對他表達敬意。」

下一場比賽快艇將在主場迎戰老鷹，屆時喬治也將首度與雷納德聯手出擊，他說：「這讓我覺得相當興奮，我很期待和雷納德以及貝佛利一起上場，期待這支球隊呈現完整的面貌。」

喬治快艇雷納德

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