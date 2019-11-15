NBA／喬治復出自評狀況糟 瑞佛斯：他就像無縫接軌

2019-11-15 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



喬治(左)。 路透 分享 facebook 洛杉磯快艇在今天出戰紐奧良鵜鶘的比賽中迎回明星前鋒喬治（Paul George），雖然賽後喬治自評表現相當糟糕，快艇也因為雷納德（Kawhi Leonard）和貝佛利（Patrick Beverley）的缺陣出現防守漏洞，導致讓鵜鶘攻下132分，但快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）仍對喬治的表現讚譽有加，並認為在全隊健康出賽的情況下表現將愈來愈好。

喬治在傷癒歸隊的首場比賽就拿下33分9籃板3助攻，不過賽後他卻自認在防守端與對比賽狀況的解讀上仍有很多問題，表現並不如預期，「這感覺就像是我的第一場季前熱身賽，我還有很多地方需要吸收，然後前進到下一場比賽。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不過ESPN記者楊恩（Royce Young）則認為，喬治在這場比賽展現極佳的適應能力，尤其在曾與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）共事過的情況下，喬治展現能融入聯盟任何一套陣容的適應力。

而這樣的說法也獲得快艇總教練瑞佛斯的贊同，「他感覺就像是無縫接軌，就像是已經與這支球隊一起運行數周或是數個月了，我感到相當驚訝。不過我們製造了一個相當困難的情境讓他去面對，而他也在那段時間拿下六分，當我們看到他做到這件事時，我們都很訝異，你必須對他表達敬意。」

下一場比賽快艇將在主場迎戰老鷹，屆時喬治也將首度與雷納德聯手出擊，他說：「這讓我覺得相當興奮，我很期待和雷納德以及貝佛利一起上場，期待這支球隊呈現完整的面貌。」