NBA／從選秀噓到重返紐約 尼克球迷冷酷對待前主將

2019-11-15 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



從選秀噓到重返紐約，尼克球迷冷酷對待前主將波爾辛吉斯。 路透 分享 facebook

曾是紐約尼克中興的希望，「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在上賽季季中向尼克要求交易並如願轉戰達拉斯獨行俠後，今天首度跟隨球隊回到紐約出賽，尼克球迷毫不留情的以噓聲相待，對於受到過去一路支持他的球迷如此無情對待，波爾辛吉斯強調並未多想，且更讓他難受的是無法幫助新東家取勝。

在2015年選秀第四順位被尼克選中的波爾辛吉斯，球員生涯不曾少過紐約球迷的噓聲相待，不過後來他一度被視為尼克中興希望，並在2017-18賽季繳出平均22.7分6.6籃板的亮眼數據，表現躍居聯盟一線球星之列。

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直到去年2月波爾辛吉斯遭遇嚴重的十字韌帶傷勢賽季提前報銷，在上賽季持續養傷的情況下，他也向尼克球團提出了交易要求最終轉戰達拉斯，並在本賽季傷癒復出後與唐西奇（Luka Doncic）組成歐洲雙星連線，撐起獨行俠「後諾維茨基（Dirk Nowitzki）時代」。

今天則是波爾辛吉斯離開尼克後首度重返紐約出賽，雖然他與唐西奇聯手拿下53分21籃板，其中唐西奇還進帳大三元，但末節獨行俠卻在進攻端熄火，並在倒數階段先被尼克莫里斯（Marcus Morris）命中關鍵三分球，隨後尼利基納（Frank Ntilikina）更是兩罰俱中，而獨行俠最後一擊交由小柯瑞（Seth Curry）出手不進，終場尼克就以三分差距中止二連敗。

對於從過去在選秀會上被唱名就遭到尼克球迷看衰，到今天重返紐約的賽前球員介紹又被飽以噓聲，波爾辛吉斯坦言其實並未多想，甚至他還帶著笑容以對，「這噓聲真的很響亮，只不過沒能贏球感覺更不好，這座球場一直以來都充滿激情，今天也是如此。」

當被問到自己是否遭到紐約球迷的公平對待時，波爾辛吉斯則說：「我不知道是否公平，這只有球迷自己知道，我並沒有想太多。來到這邊我就是想贏得比賽，很失望最後沒能做到，今天對手打得很不錯，且球迷也參與進來，從頭到尾都能量十足。」