NBA／快艇首秀繳33分 喬治：不滿意但返賽場感覺很好

2019-11-15 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



洛杉磯快艇隊今天迎回因肩傷缺席的喬治（Paul George），他在披上快艇球衣首戰也繳出33分、9籃板、4助攻成績，無奈球隊最終以127：132不敵鵜鶘隊，不過他對復出首戰表現並不滿意，但他表示，能重返賽場的感覺很好。

今夏從雷霆轉戰快艇的喬治，先利用休季期修復肩傷，5月動刀修補右肩韌帶，6月左肩再動手術修補肩關節唇撕裂，經過這段時間的修養及復健，今天在作客紐奧良的比賽迎來在快艇首戰。

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「我認為表現得很糟糕，並且從我的防守和比賽過程中找出了很多問題，我已經有很長一段時間沒有去感受這種強度的比賽了，回來的感覺很好。」喬治也表示，肩膀感覺很好，「不用擔心。」

雖然喬治不滿意在新球季首戰表現，快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）並不這樣認為，表示「他太棒了，能為我們帶來的東西太多了，他可以一直在比賽中保持攻擊性。」

不過對於球隊繳出5成48的投籃命中率最終仍吞敗，瑞佛斯說：「我們的命中率達55%，卻輸掉一場NBA比賽，這件事原本不該發生，他們整場比賽都在擋拆，我們只能一直試圖擺脫他們，他們在防守下了很多功夫，今天我們確實應付得不夠好。」

鵜鶘團隊命中率雖以4成8不及快艇，但團隊共抓下52個籃板，多出對手15個，其中進攻籃板19：6的懸殊數據，也幫助球隊有更多二次攻擊機會。