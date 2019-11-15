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NBA／柯瑞骨折術後首露面 鬆口明春復出

2019-11-15 14:33世界日報 編譯組／綜合報導

柯瑞骨折手術後首次露面表示明春復出。 世界日報
柯瑞骨折手術後首次露面表示明春復出。 世界日報
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金州勇士隊王牌後衛柯瑞（Stephen Curry）已於11月1日動過左手食指與掌骨手術，原本預計休養三個月。11日猶他爵士隊前來舊金山踢館，賽前柯瑞特別舉行術後首次記者會表示，他很希望早日歸隊，「肯定」計畫本季回歸，預計2020年3月下旬復出。柯瑞表示，12月初他還將接受第二次手術，移除左手的一些釘子，這會導致較長的康復過程，2020年2月會再評估傷勢。

柯瑞動完手術後，運動網站看台報導（Bleacher Report）8日報導，柯瑞骨折傷勢比預期嚴重，估計本季不可能復出。勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）當天練球時駁斥有關柯瑞整季報銷的報導，表示不知道所謂爆料人士到底是誰。但該報導記者隨後澄清，柯瑞整季報銷並非傷勢太重，而是勇士隊打算擺爛到底，柯瑞不必復出。

柯瑞當天記者會是他手術後首次公開面對媒體，雖然左手帶著厚重的護具，但神態輕鬆。他說，這次受傷就好像臨入門之前被人重重一擊。他非常期望回到球場，雖然不知道具體何時復出，但預計會在明年入春之時，目前他只能靜待康復。2020年北美春天3月20日開始，屆時勇士隊還剩13場季賽。

柯瑞說：「在這之前，我從未經歷骨折或手臂受傷。我經過一連串檢查，手術也有助康復。這次傷病是個沉重的打擊，醫療團隊將評估復元過程，並查看接下來的康復情況，我很興奮剩下的球季有望不致全部泡湯。」柯瑞等於打臉有關他整季報銷的報導。

柯瑞說，動過手術總有神經受到刺激的可能性，這就是為什麼要花這麼長時間診斷的原因。因為必須有許多測試，

如果神經緊張就有點棘手。「我可能可以很快回來，也可能因為外科手術傷口腫脹持續而休息。過程之中要小心觀察，與手傷打交道的確相當棘手。」

對於勇士隊本季的傷兵問題，柯瑞說這非常困難。每年都有隊員因傷倒下，這種情況已持續數年。大家都希望NBA每個球員都健康，每個球隊都能提供最大戰鬥火力，但這並不可能，當傷病臨頭，對NBA與粉絲來說都很困難。但這是比賽的一部分，每個人都可能經歷這種情況，你只能保持積極態度。「雖然很難，我們都會傷癒歸隊。」

記者反問，球季快結束時才歸隊有什麼用？柯瑞回答，能有更多時間與新生代隊員磨合有其好處。勇士隊可排出不同陣容，為所有人都健康的下個球季作準備。

柯瑞勇士NBA

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