NBA／喬治新季首戰繳33分 快艇仍不敵鵜鶘吞二連敗

2019-11-15 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



喬治(左)復出。 路透 分享 facebook

洛杉磯快艇隊今天作客紐奧良，迎回本季新入團的喬治（Paul George），披上快艇球衣首戰繳出33分、9籃板、4助攻，無奈球隊反撲失利，最終以127：132落敗，吞下二連敗。

上季帶傷上陣的喬治，本季從雷霆轉戰快艇，先利用休季期修復肩傷，5月動刀修補右肩韌帶，6月左肩再動手術修補肩關節唇撕裂，經過這段時間的修養及復健，今天在作客紐奧良的比賽迎來在快艇首戰。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

喬治順利歸隊，但連兩天出賽的雷納德（Kawhi Leonard）卻宣告輪休，要看到兩人合體，還要再等等；而賽前快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）表示，喬治的上場時間會受到限制，只要出現疲憊跡象就會立刻把他換下來。

首節雙方只有1分差，次節鵜鶘趁著對手陷入「進攻荒」，在36：40落後時一舉打出一波14：1的攻勢反超，半場打完鵜鶘以72：59領先快艇。不過快艇易籃後在喬治單節12分的帶領下，又將分數追趕上來。

決勝節戰況陷入膠著，打到最後兩分鐘雙方還只有3分差，鵜鶘哈勒戴（Jrue Holiday）外線破網將分差擴大，儘管喬治立刻還以顏色，卻讓在外線埋伏的傑克森（Frank Jackson）放冷箭成功，鵜鶘再靠4罰中3鎖住勝果，以5分差在主場取勝，避免陷入連敗。

鵜鶘此役九人上陣，其中有五人得分達雙位數，哈勒戴繳出全場最高的36分，外帶4籃板、7助攻、6抄截、1阻攻的全能表現，費佛斯（Derrick Favors）則有20分、20籃板「雙20」演出，傑克森也有23分、5籃板。

快艇喬治繳出全隊最高的33分，威廉斯（Lou Williams）也有31分、2籃板、8助攻，兩人合拿64分，無奈最後關頭反撲失利，沒能用勝利迎接喬治歸隊。