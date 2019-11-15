親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

12強Live／四局下吳昇峰燃燒飆2K 中華1:1與美國僵局

12強／南韓教頭向國民道歉 洪一中感同身受

運動筆記2019 MIZUNO馬拉松接力賽 臺灣師大力拚隊史佳績跑時補給
健行筆記山林開放後...那些仍然該面對的問題攀登火炎山 竟忘了帶芭蕉扇
NBA焦點球員- Coby White (11月15日)焦點球員- Giannis Antetokounmpo (11月15日)

NBA／喬治新季首戰繳33分 快艇仍不敵鵜鶘吞二連敗

2019-11-15 11:49聯合報 記者毛琬婷／即時報導

喬治(左)復出。 路透
喬治(左)復出。 路透
分享

洛杉磯快艇隊今天作客紐奧良，迎回本季新入團的喬治（Paul George），披上快艇球衣首戰繳出33分、9籃板、4助攻，無奈球隊反撲失利，最終以127：132落敗，吞下二連敗。

上季帶傷上陣的喬治，本季從雷霆轉戰快艇，先利用休季期修復肩傷，5月動刀修補右肩韌帶，6月左肩再動手術修補肩關節唇撕裂，經過這段時間的修養及復健，今天在作客紐奧良的比賽迎來在快艇首戰。

喬治順利歸隊，但連兩天出賽的雷納德（Kawhi Leonard）卻宣告輪休，要看到兩人合體，還要再等等；而賽前快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）表示，喬治的上場時間會受到限制，只要出現疲憊跡象就會立刻把他換下來。

首節雙方只有1分差，次節鵜鶘趁著對手陷入「進攻荒」，在36：40落後時一舉打出一波14：1的攻勢反超，半場打完鵜鶘以72：59領先快艇。不過快艇易籃後在喬治單節12分的帶領下，又將分數追趕上來。

決勝節戰況陷入膠著，打到最後兩分鐘雙方還只有3分差，鵜鶘哈勒戴（Jrue Holiday）外線破網將分差擴大，儘管喬治立刻還以顏色，卻讓在外線埋伏的傑克森（Frank Jackson）放冷箭成功，鵜鶘再靠4罰中3鎖住勝果，以5分差在主場取勝，避免陷入連敗。

鵜鶘此役九人上陣，其中有五人得分達雙位數，哈勒戴繳出全場最高的36分，外帶4籃板、7助攻、6抄截、1阻攻的全能表現，費佛斯（Derrick Favors）則有20分、20籃板「雙20」演出，傑克森也有23分、5籃板。

快艇喬治繳出全隊最高的33分，威廉斯（Lou Williams）也有31分、2籃板、8助攻，兩人合拿64分，無奈最後關頭反撲失利，沒能用勝利迎接喬治歸隊。

快艇喬治鵜鶘

相關新聞

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

NBA／失業人生畫句點？沃神爆安東尼將簽約拓荒者

2019-11-15 10:23

NBA／菜鳥志氣高 八村壘：最想暴扣的球員是詹皇

2019-11-15 11:25

NBA／德羅展續約無進展 美媒曝魔術有興趣交易搶人

2019-11-15 10:41

NBA／熱火客場輕取騎士 2013年來最佳開季

2019-11-15 10:30

NBA／樂觀看待手傷缺陣 海瓦德：比起上次微不足道

2019-11-15 10:21

NBA／爭助攻王頭銜？詹姆斯：為隊友製造機會更重要

2019-11-15 09:55

NBA／本季重返NBA？安東尼：百分之2000

2019-11-15 09:29

NBA／湖人開季11戰9勝 布萊恩時代後最佳

2019-11-15 00:44

NBA／專獵殺頭號球星？ 暴龍教頭：球員堅持防守

2019-11-14 18:40

NBA／楊恩開季爆發 柏金斯：超越柯瑞生涯前兩年

2019-11-14 17:45

NBA／讓哈登拿47分 衛少酸貝佛利只是折返跑

2019-11-14 16:37

NBA／預知老爸將爆氣 小瑞佛斯嘆感恩節毀了

2019-11-14 15:54

NBA／湖人近9年最佳開局 勇士近6年最長連敗

2019-11-14 15:19

NBA／灰熊莫蘭特23分11助攻 致勝切入氣走黃蜂

2019-11-14 14:55

NBA／少AD沒差 詹皇雙十率湖人大勝勇士

2019-11-14 14:44

NBA／只拿9分 里拉德230場得分兩位數告終

2019-11-14 14:29

NBA／快把老爸趕出去 小瑞佛斯：美好的夜晚

2019-11-14 13:45

NBA／三劍客飆分擊倒巫師 塞爾蒂克笑納9連勝

2019-11-14 12:18

NBA／哈登47分領軍 火箭擊沉快艇收5連勝

2019-11-14 11:41

NBA／綠衫軍開季強勢 皮爾斯：因有更好領袖

2019-11-14 10:36

NBA／不關心能否拿MVP 唐西奇更盼重返季後賽

2019-11-14 10:01

NBA／厄文右肩受傷 15日對金塊出賽存疑

2019-11-14 09:49

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

攻防效率全面升級 湖人的贏球之道

2019-11-12 07:00

沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00

擺脫黑暗宿命快速重建 灰熊能比美2008年雷霆？

2019-11-08 07:00

苦練三分球練假的？ 西蒙斯投籃罩門仍無解

2019-11-08 07:00

國王的新衣？ 沙加緬度無止盡的季後賽夢

2019-11-07 07:00

交易格林非好選項 勇士大難不坦必有後福

2019-11-07 07:00

衛斯特布魯克帶來強力動能 火箭怎會搖搖欲墜？

2019-11-05 07:00

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

勇士幫同時落難 柯爾、簡崔、華頓灰頭土臉

2019-10-31 07:00

火箭升空新動能？ 衛少帶來的變化和隱憂

2019-10-31 07:00

新狼王唐斯大爆發 不像賈奈特更像柯瑞

2019-10-29 07:00

瘋狂的開幕之夜 生涯首役亮眼的五大新秀

2019-10-25 07:00
看更多

熱門文章

12強Live／四局下吳昇峰燃燒飆2K 中華1:1與美國僵局

2019-11-15 12:09

12強／終於輪到我了 吳昇峰：死也要死在投手丘

2019-11-14 15:37

NBA／讓哈登拿47分 衛少酸貝佛利只是折返跑

2019-11-14 16:37

12強／好投被歐力士注意 張奕看新聞才知道

2019-11-14 15:19

NBA／預知老爸將爆氣 小瑞佛斯嘆感恩節毀了

2019-11-14 15:54

12強／抗美防長打 中華隊推側投吳昇峰先發

2019-11-14 12:25

NBA／失業人生畫句點？沃神爆安東尼將簽約拓荒者

2019-11-15 10:23

NBA／湖人近9年最佳開局 勇士近6年最長連敗

2019-11-14 15:19

12強／日本對美也派側投 吳俊良：可以借鏡

2019-11-14 14:54

NBA／少AD沒差 詹皇雙十率湖人大勝勇士

2019-11-14 14:44

NBA／快把老爸趕出去 小瑞佛斯：美好的夜晚

2019-11-14 13:45

12強／美國先發出爐 推運動家新秀對決吳昇峰

2019-11-14 15:59

12強／對戰TQB有差 陳鴻文對南韓當1：0去投

2019-11-14 16:01

12強／要為中華隊省牛棚 吳昇峰：撐越久越好

2019-11-15 00:26

NBA／楊恩開季爆發 柏金斯：超越柯瑞生涯前兩年

2019-11-14 17:45

NBA／專獵殺頭號球星？ 暴龍教頭：球員堅持防守

2019-11-14 18:40

ATP年終賽／小組戰況慘 納達爾、約帥出線難

2019-11-14 18:21

ATP年終賽／不敵費德勒 約克維奇送納達爾登年終球王

2019-11-15 07:51

12強／南韓教頭向國民道歉 洪一中感同身受

2019-11-15 11:37

12強／警戒高飛球 東京巨蛋留意白屋頂

2019-11-14 15:50

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

香港羽賽／瓦解3賽末危機 周天成大逆轉闖8強

2019-11-14 20:58

NBA／只拿9分 里拉德230場得分兩位數告終

2019-11-14 14:29

NBA／湖人開季11戰9勝 布萊恩時代後最佳

2019-11-15 00:44

12強／中華對美、澳都要贏 才能續保爭冠機會

2019-11-15 00:34

NBA／本季重返NBA？安東尼：百分之2000

2019-11-15 09:29

12強／後勤團隊辛勞 總教練洪一中盼國內給鼓勵

2019-11-14 20:29

12強／聽到台灣球迷應援 王柏融：一定開心

2019-11-14 15:19

NBA／爭助攻王頭銜？詹姆斯：為隊友製造機會更重要

2019-11-15 09:55

12強／對南韓關鍵戰 日本岸孝之有望先發

2019-11-14 18:29

女棒／中華隊打退地主 亞錦賽與日爭冠

2019-11-14 22:36

NBA／綠衫軍開季強勢 皮爾斯：因有更好領袖

2019-11-14 10:36

12強／中華隊如果有17日 江少慶準備好登板

2019-11-15 10:12

12強／雙投機場險卡關 中職：與經紀公司溝通落差

2019-11-14 18:39

12強／飛球注意！ 白天在東蛋 屋頂吃球更明顯

2019-11-15 00:36

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

NBA／德羅展續約無進展 美媒曝魔術有興趣交易搶人

2019-11-15 10:41

MLB／小史、瑞登想留國民？波拉斯：他們待得很舒服

2019-11-15 07:51

MLB／偷暗號影響貝爾川飯碗？大都會：靜待調查

2019-11-15 07:52

MLB／斬斷葉力奇連霸 道奇貝林格收國聯MVP

2019-11-15 08:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top