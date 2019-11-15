NBA／失業人生畫句點？沃神爆安東尼將簽約拓荒者
2019-11-15 10:23
聯合報 記者毛琬婷
／即時報導
失業長達一年的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）才剛表示自己「百分之2000」能在本季重返NBA，今天《ESPN》著名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）就報導，他將與拓荒者隊簽約，結束這段「失業人生」；根據消息人士透露，雙方是簽下非保障合約。
2003年加入NBA的安東尼，待過金塊、尼克、雷霆及火箭隊，而在2018年11月8日最後一次身披火箭球衣迎戰老東家雷霆輸球後，被交易至公牛後遭釋出，安東尼就開啟他的「失業人生」，至今仍未找到新東家。
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近日安東尼在洛杉磯街頭受訪時才被問到自己是否有機會在本季回歸聯盟時，他自信地給出正面答案。而就在今天沃納羅斯基報導指出，安東尼將與拓荒者簽約，這段長達一年的失業人生將畫下句點。
安東尼生涯出賽1064場比賽，繳出場均24分、6.5籃板、3助攻的成績。
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