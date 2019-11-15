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NBA／爭助攻王頭銜？詹姆斯：為隊友製造機會更重要

2019-11-15 09:55聯合報 記者毛琬婷／即時報導

詹姆斯。 美聯社
詹姆斯。 美聯社
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「詹皇」詹姆斯（LeBron James）本季扛起洛杉磯湖人隊控衛一職，至今11場比賽送出122次助攻，場均11.1次助攻暫躍居聯盟「助攻王」，不過他表示，自己對生涯首次助攻王獎項並不是那麼看重，更重要的是為隊友帶來得分機會。

邁入生涯第17個賽季，詹姆斯從小前鋒轉變為控球後衛，本季11場比賽中，詹姆斯就有八場比賽助攻次數達到雙位數，球隊也在他穿針引線下，新球季打出9勝2負、暫居西區龍頭的戰績。

詹姆斯被問到，若是照現在的助攻表現，是否有機會能奪下生涯首度助攻王的頭銜？詹姆斯表示，「我不知道，這從不是我的目標，助攻一直是我喜歡的，因為能為我的隊友帶來得分機會，這永遠是我最看重的。」

「我就是努力在體系內打球，實現我們制定的比賽計畫，為我的射手和大個子創造機會。」詹姆斯強調，如果隊友沒能命中，自己也不會得到助攻，「所以他們配得上所有的讚美。」

湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）也說：「他每次都會做出正確的決定，準確地將球傳到任何地方，他可能是史上最好的場上決策者之一。」

詹姆斯湖人Frank Vogel

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