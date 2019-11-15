NBA／本季重返NBA？安東尼：百分之2000

2019-11-15 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



安東尼。 美聯社 分享 facebook 上個賽季被火箭隊交易至公牛後隨即遭釋出的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），至今仍是自由身，遲遲未找到新東家的他近日受訪時仍強調，自己有信心能夠在本季重返NBA，且有意願重返老東家紐約尼克隊。

2003年加入NBA的安東尼，待過金塊隊、尼克、雷霆及火箭，而在2018年11月8日最後一次身披火箭球衣迎戰老東家雷霆輸球後，安東尼就開啟他的「失業人生」，至今仍未找到新東家。

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近日安東尼在洛杉磯街頭接受美國八卦雜誌《TMZ》訪問，他先是否認自己是前來與快艇或湖人隊討論加盟可能性，表示只是來看望一些朋友，之後被問到自己是否有機會在本季回歸聯盟時，他自信地給出正面答案。

「當然，百分之2000。」安東尼自信地說道。而之前也有報導曾表示，老東家尼克可能對安東尼有興趣，對此安東尼表示，若有機會一定願意重返紐約，「我們保持開放的心態，我對每一個機會都保持著開放心態。」

同時他也為尼克主帥費茲戴爾（David Fizdale）抱不平，認為外界不該把尼克本季至今2勝9負的戰績咎責於他，「這不完全是他的錯，這包含很多面向。」