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NBA／今日戰績表 快艇喬治復出攻33分仍敗給鵜鶘

2019-11-15 12:28聯合新聞網 整理

喬治(左)復出。 路透
喬治(左)復出。 路透
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NBA今日戰績表

熱火108:97 騎士

獨行俠 103:106 尼克

公牛 115:124 公鹿

快艇 127:132 鵜鶘

老鷹 112:128 太陽

籃網 : 金塊

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 活塞 vs. 黃蜂

08:00 馬刺 vs. 魔術(緯來體育台)

09:00 溜馬 vs. 火箭

09:00 爵士 vs. 灰熊

09:00 巫師 vs. 灰狼

09:00 76人 vs. 雷霆

11:30 塞爾蒂克 vs. 勇士

11:30 國王 vs. 湖人(愛爾達體育1台、Eleven Sports 1)

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