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楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00林文

老鷹開季前10場拿下4勝6敗，基本上隊型磨合速度已經超乎預期。老鷹超級年輕的輪換名單，本預料還會有一段陣痛的繳學費區間，但是有別於上季給人防守殘破不堪的印象，這群年輕人快速成長，本季團隊場均失分控制進步到在排名在聯盟中間水準，難能可貴。

老鷹本季的防守大有進步，不再像上季一樣任人宰割了！ 美聯社
老鷹本季的防守大有進步，不再像上季一樣任人宰割了！ 美聯社
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輪換陣容超年輕 而且充滿潛力

本季老鷹主要先發陣容中就有杭特(De'Andre Hunter)、雷迪許(Cameron Reddish)兩名新秀，兩人平均上場達29.8、23.5分鐘，教練團調度上相當大膽。加上二年級生楊恩(Trae Young)，三年級前鋒柯林斯(John Collins)，最資深的是打了六年中鋒連恩(Alex Len)，或者是邁入第四年的瓊斯(Damian Jones)。還有近期隨著柯林斯因藥檢出問題被禁賽，經驗相對多一些的帕克(Jabari Parker)被拉上先發，他獲得更多發揮空間，但其實本季也才是他的第六個賽季。

其他球員如二年級後衛赫爾特(Kevin Huerter)、新人中鋒費爾南多(Bruno Fernando)、打第四季的搖擺人班布里(DeAndre' Bembry)也都相當年輕。老鷹球員名單當中的年資，扣除42歲老將卡特(Vince Carter)、31歲還沒替老鷹出賽過的帕森斯(Chandler Parsons)、27歲價值在於到期約的克萊柏(Allen Crabbe)，以及31歲透納(Evan Turner)，其餘球員年紀幾乎都落在25歲以下，13名球員的平均年紀是十分年輕的22.7歲，這個概念大致就是完整打完大學四年，初入聯盟還不滿一年的菜兵們。

卡特是全NBA最老的球員，在老鷹陣中算是精神領袖，平均上場時間已不到15分鐘，其...
卡特是全NBA最老的球員，在老鷹陣中算是精神領袖，平均上場時間已不到15分鐘，其他多數球員則是非常年輕。 美聯社
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老鷹讓人驚豔的地方就在於主力大前鋒柯林斯被禁賽，其他球員還能適時頂替上來。加上最可怕的是主控楊恩完全沒有二年級生會碰上的撞牆期，進攻組織的能力大放異彩地直上全明星等級。他跟同樣在第二個賽季打來光芒四射的獨行俠新核心唐西奇(Luka Doncic)選秀互換故事，也成為彼此相互激勵的一段佳話。

楊恩數據直逼全明星 減少失誤、增加穩定度是課題

楊恩的身材矮小，對抗性稍嫌不足，防守端吃虧等等的先天弱項是眾人皆知，但經過夏天的苦練，楊恩專注於防守的態度有展現出來，且在截球時機判斷，觀察球落點的解讀也更好，單場有著1.6次抄截。此外拋投運用更加純熟有效率，是他生存在聯盟的必要武器之一。

去年與林書豪同隊的經歷，楊恩也坦言在心理素質、企圖心，吸取球賽經驗上獲益良多。藉由更聰明的臨場判斷讓他在控制節奏穩健許多，同時又能帶領球隊將年輕敢衝的快速球風特長發揮出來。楊恩在傳球助攻的視野，或是選擇自己終結進攻，要用哪種方式取分的瞬間拿捏上更進化，球隊攻防兩端完全就是圍繞著他運轉，讓楊恩打起來自在如回到熟悉的大學球風。

目前楊恩的場均數據是出賽33.5分鐘，28分8.7助攻4.3籃板1.6抄截，並且招牌的三分球完全爆發，以40.2%的命中率單場命中3.7記，瘋狂的遠距離射程與極快的出手速度，這樣的風采簡直比柯瑞還像柯瑞。但楊恩在持球比高的同時，不免俗的會有應運而生的失誤浮現，平均單場5次失誤，助攻失誤比和新人年相比卻是退步的。

楊恩最近三分球射程變得超遠，而且出手超快又很準，像是金塊被他狂射一陣後嚇得半死，...
楊恩最近三分球射程變得超遠，而且出手超快又很準，像是金塊被他狂射一陣後嚇得半死，趕緊對他進行嚴密的包夾。 美聯社
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持續吸取經驗，和隊友配合之間也得更加成熟等等，提升穩定度就是楊恩在第二年的首要課題。但老鷹要像勇士一樣崛起，除了有一位像柯瑞般的楊恩在帶頭衝鋒陷陣之外，還必須得有一名能夠策應、防守、得分的內線支柱，而這人選很明確的也是開發出遠距離射程，運動能力出色的柯林斯。當柯林斯解禁之後，這支球隊的磨合與完整度應該會更令人期待。

兩大迷航的樂透新人 何時能融入球隊體系？

老鷹現在的作戰方式與戰績還能允許大量容忍、培養樂透新人杭特、雷迪許。雷迪許還是沒找回進入杜克前那全美第三高中生的潛力，目前單場投籃命中率是慘淡的25%，三分球命中率19%，5.5分3.7籃板1.8助攻，近兩場被拔掉先發，換成預計本該是先發的赫爾特。至於杭特比雷迪許好一些，他的球風可兼打大小前鋒，將是戰術運用上的活棋，他能在籃底攪和，也能拉出來投籃，就是射程與穩定度還不足，投籃準備時間稍長了一些。只是目前杭特單場9.2分37.5%投籃命中率顯示，他也同樣陷入迷航當中，兩人仍需一段時間適應聯盟生態。

老鷹在第十順位選來的新人雷迪許準度太差，目前投籃命中率僅25%，但老鷹還是給他相...
老鷹在第十順位選來的新人雷迪許準度太差，目前投籃命中率僅25%，但老鷹還是給他相當多的上場時間。 美聯社
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兩位雖然表現不及格，但球團仍寄予厚望給予足夠時間去拚戰、去吸收經驗。他們要花多久的時間適應、融入到老鷹的體系，找到自身能夠幫助球隊的定位，其實也在後場、還有側翼進攻上，將有相當程度地分擔楊恩所面臨的防守壓力。老鷹基本上也沒有更好的中生代即戰力可以選擇，幾名到期約球員，要不受傷，要不根本就不是球隊未來藍圖中，還不如留時間養成年輕球員。

培養新人之中穩定前進 老鷹的季後賽不是夢

以老鷹目前著重培養新人之際，還能頂住戰績在東區8到10名遊走，實屬不易。這很大的原因要歸於，他們的領袖漸漸成形，當球隊進攻當機，或是關鍵時刻需要有人跳出之際，楊恩開季至今的大爆發讓老鷹給人煥然一新的風貌，也更有本錢去培養新人，等待戰力銜接上來。

楊恩能否穩定維持全明星等級的身手，還有杭特、雷迪許、費爾南多的戰力銜接，柯林斯的回歸。幾個關鍵因素，將決定老鷹是扮演季後賽邊緣的攪局者之流，還是有機會能在東區六到八名第二集團的亂軍爭奪中，搭上季後賽列車。

楊恩在場上的表現已經有柯瑞的影子，年輕的老鷹以他為核心快速成長，很可能本季就有重...
楊恩在場上的表現已經有柯瑞的影子，年輕的老鷹以他為核心快速成長，很可能本季就有重回季後賽的機會！ 美聯社
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這一季老鷹的球賽，不會那麼讓人看來有氣無力，將很有機會突破上季的29勝。或許老鷹在確立核心下的重建完成度，未來幾年將以驚人之快的速度，提早回到東區季後賽常客名單也說不定。

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楊恩老鷹

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。

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