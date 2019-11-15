讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

看紐約尼克比賽非常痛苦已經好多年，今年尤其痛苦。

尼克連六年無緣季後賽，最近四年每況愈下，打不出像樣團隊，沒有希望之星，教練換來換去，決策總讓人看不見未來。這支NBA最有歷史、市值最高、最有文化球隊，2019年夏天手握7000萬美元薪資空間，但紐約竟然吸引不到一個一線球星加盟，連二線球星都不想來。

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尼克很想花大錢補強陣容，但沒有大牌球星肯來，用3年6210萬美元簽下前鋒藍道(右)，已經是他們季前最大的收穫。 美聯社 分享 facebook

尼克最終只好用1-2年短約拼湊陣容，於是防守大前鋒吉布森、射手布拉克、中前鋒波提斯、大前鋒藍道、前鋒射手莫里斯都來到紐約。最後再用800萬美元年薪簽來外線頓射手艾靈頓，再燒800萬美元弄來一直難成大器的控球裴頓。

想要把這套老中青三代拼湊陣容弄好，並不容易，雖然是拼湊1-2年短約陣容，但他們的天賦和功能、能力也不算太差。

尼克有時擺出一票能得分、也會搶籃板的長人陣，照理說應該是不弱才對，但還是常常被對手狂電，實在是相當奇怪。 美聯社 分享 facebook

裴頓如果不受傷，上季鵜鶘開季已經有模有樣，有機會翻身。藍道在鵜鶘就是一名場均20分、9籃板內線悍將。莫里斯在塞爾蒂克打得有板有眼，先發替補兩相宜，功能性強大。波提斯在公牛用鐵拳揍隊友出名，他是一名有爆發力和高度、運動能力的長人。艾靈頓的三分有功能性，就看你怎麼用。

今年開季打了10場球，2勝8敗，只比2勝9敗的傷病勇士隊好一點點。尼克的比賽內容、風格慘不忍睹，進攻沒有章法，防守一團糟，4成1投籃命中率(聯盟平均值約在4成5)，簡直讓紐約球迷恨不得噓死球員和教練。上周紐約主場球迷已經不滿發聲，他們想要「開除教練」。

尼克總教練費茲戴爾對球員的表現相當不滿，球迷對他則是更為不滿。戰士上戰場，把將軍當成大爺，早晚是個死。 美聯社 分享 facebook

想要把一支拼湊出來的球隊，天賦OK，人手深度也OK，但還要把幾個年輕球員擺進去體系，各自發揮作用，執教難度確實很高，這不是一般教練在三個月內可以完成，快則一季，慢要兩年都有可能。尼克教練費茲戴爾執教紐約一年多，上季直接把尼克帶到谷底17勝，慘不忍睹。今年開季2勝8敗，情況很不樂觀。

尼克三名等待培養的年輕球員諾克斯、尼利基納、史密斯全面消失或退化，今年菜鳥探花19歲巴瑞特得到場均35分鐘以上上場時間，尼克儼然就是要以場均16分、5.8籃板巴瑞特做為球隊未來。拿著不錯薪水，波提斯、藍道、吉布森、艾靈頓、裴頓全都沒有打出合理合格身手和表現。

選秀探花巴瑞特(中)頗有大將之風，是尼克要全力栽培的未來之值，平均上場時間竟然接近35分鐘！ 美聯社 分享 facebook

衡量一支球隊戰力、表現，以及教練執教功力、能耐，可以從幾個重點切入：一、球隊打法、風格改變多少。二、教練挖掘多少球員天賦、潛能。三、核心主力發揮程度多大。四、球員定位和未來性清不清楚。

過去四年尼克戰績是2016年32勝，2017年31勝，2018年29勝，2019年直接掉到只剩17勝，聯盟墊底。四年來尼克也選進一些有潛力新人培養，像尼利基納、諾克斯、羅賓森和上季交易出手的波爾辛吉斯，從小牛換來的暴力型控球史密斯，都有很棒天賦和未來性，但費茲戴爾執教一年多，幾乎讓這四名年輕球員失去位置、成長方向。

尼利基納(左)在尼克的第三個球季幾乎還是看不到任何進步，讓人不禁懷疑總教練只是放牛吃草。 美聯社 分享 facebook

尼克今年夏天簽下的幾名短約球員，除了莫里斯，其他都在退化，打不出身價，除了菜鳥巴瑞特得到重用，其他四名主要年輕球員都被淹沒在不確定輪換陣容。看著尼克充滿不確定性又亂七八糟的比賽，紐約球迷真的很可憐。

開除還有兩年多合約教練費茲戴爾是尼克必須要做的第一步，第二步出清過剩鋒線，多給年輕球員機會，更重要的是培養一個真正控球。紐約尼克還會再爛個2-3年，尼克球迷必須要保持過人耐心。