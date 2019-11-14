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NBA／讓哈登拿47分 衛少酸貝佛利只是折返跑

2019-11-14 16:37聯合報 記者曾思儒／即時報導

貝佛利防守被哈登（James Harden）狂拿47分，讓「衛少」逮到機會「酸」...
貝佛利防守被哈登（James Harden）狂拿47分，讓「衛少」逮到機會「酸」了他一頓。 美聯社
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火箭隊明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和快艇隊後衛貝佛利（Patrick Beverley）彼此積怨已久，今天兩軍對陣，貝佛利不但犯滿還被火箭「大鬍子」哈登（James Harden）狂拿47分，讓「衛少」逮到機會「酸」了貝佛利一頓。

「貝佛利騙了大家，就像他的防守一樣。」衛斯特布魯克提到，貝佛利根本不是防守專家，哈登狂飆47分就是最好證明，「他沒有守住任何人，他只是到處跑，什麼都沒做。」

兩人恩怨早從2013年季後賽就開始，「衛少」和當時還在火箭的貝佛利相撞，造成右膝半月板撕裂，自此就結下梁子；本季衛斯特布魯克改披火箭戰袍，貝佛利則是快艇一員，不過今天兩隊首度碰頭並沒太多「火花」，貝佛利主要防守對象是哈登，且在最後剩下1分57秒犯滿離場。

貝佛利的第6犯讓哈登站上罰球線，「大鬍子」兩罰俱中，助隊將領先分數從2分擴大到4分，最終以102：93拉出5連勝；貝佛利犯滿當下，鏡頭還照到衛斯特布魯克舞動身體慶祝，不過兩人並沒言語交換，貝佛利賽後也拒絕回應「衛少」針對他的發言，直說「我不在乎」。

哈登全場47分有17分集中在決勝節，其中有10分是貝佛利犯滿後，47分也是哈登本季第2高得分；不過根據美國《ESPN》數據，全場26投12中的哈登，貝佛利防守時的6次出手都落空，火箭教頭丹東尼（Mike DAntoni）也說，貝佛利犯滿是比賽重要關鍵，快艇防守大將值得尊敬。

今天攻下17分的衛斯特布魯克也承認，貝佛利非常認真，但「衛少」忍不住又酸了對手一下，他說：「他很認真，這很好，但他沒有做出好的決定，有時他防守很不錯，但今天哈登占上風，為所欲為。」

哈登衛斯特布魯克快艇

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