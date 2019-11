NBA／預知老爸將爆氣 小瑞佛斯嘆感恩節毀了

小瑞佛斯在裁判面前比T,示意要把對手教頭老爸趕出場,畫面在網路瘋傳。 路透 分享 facebook

小瑞佛斯在裁判面前比T,示意要把對手教頭老爸趕出場,畫面在網路瘋傳。 路透 分享 facebook

洛杉磯快艇在今天出戰休士頓火箭的比賽中,球隊主帥瑞佛斯(Doc Rivers)因為與裁判對暫停次數的認知不同而一度發怒,導致連續被吹判兩次技術犯規遭到驅逐出場,而代表火箭出賽的兒子小瑞佛斯(Austin Rivers)在一旁鼓吹的畫面更在網路上瘋傳,賽後小瑞佛斯坦言早就預料到父親將大發雷霆,不過他也坦言這個感恩節氣氛必定會相當「詭異」。

瑞佛斯在今天快艇出戰火箭的比賽中,一度行使挑戰權成功,讓他認為球隊仍有兩次暫停機會,不過隨後裁判卻在他下一次喊暫停後告知快艇已無暫停權,讓瑞佛斯勃然大怒,一度對著裁判叫囂。

而當時在場上的小瑞佛斯不斷比出「T(技術犯規)」手勢的畫面,也成為今日焦點,賽後小瑞佛斯解釋,早就預知到父親準備大發雷霆,「因為我看過太多次了,一旦他開始扎眼,並做一些特定動作時,我就知道他的火氣在不斷提升中,所以我就告訴東尼(裁判Tony Brothers),快點把他送出去,然後他就被趕出場了。」

Austin Rivers wanted the refs to give his dad a tech 🤣 pic.twitter.com/zKRHXf2PYQ