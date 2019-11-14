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NBA／預知老爸將爆氣 小瑞佛斯嘆感恩節毀了

2019-11-14 15:54聯合報 記者劉肇育／即時報導

小瑞佛斯在裁判面前比T，示意要把對手教頭老爸趕出場，畫面在網路瘋傳。 路透
小瑞佛斯在裁判面前比T，示意要把對手教頭老爸趕出場，畫面在網路瘋傳。 路透
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小瑞佛斯在裁判面前比T，示意要把對手教頭老爸趕出場，畫面在網路瘋傳。 路透
小瑞佛斯在裁判面前比T，示意要把對手教頭老爸趕出場，畫面在網路瘋傳。 路透
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洛杉磯快艇在今天出戰休士頓火箭的比賽中，球隊主帥瑞佛斯（Doc Rivers）因為與裁判對暫停次數的認知不同而一度發怒，導致連續被吹判兩次技術犯規遭到驅逐出場，而代表火箭出賽的兒子小瑞佛斯（Austin Rivers）在一旁鼓吹的畫面更在網路上瘋傳，賽後小瑞佛斯坦言早就預料到父親將大發雷霆，不過他也坦言這個感恩節氣氛必定會相當「詭異」。

瑞佛斯在今天快艇出戰火箭的比賽中，一度行使挑戰權成功，讓他認為球隊仍有兩次暫停機會，不過隨後裁判卻在他下一次喊暫停後告知快艇已無暫停權，讓瑞佛斯勃然大怒，一度對著裁判叫囂。

而當時在場上的小瑞佛斯不斷比出「T（技術犯規）」手勢的畫面，也成為今日焦點，賽後小瑞佛斯解釋，早就預知到父親準備大發雷霆，「因為我看過太多次了，一旦他開始扎眼，並做一些特定動作時，我就知道他的火氣在不斷提升中，所以我就告訴東尼（裁判Tony Brothers），快點把他送出去，然後他就被趕出場了。」

不過小瑞佛斯也直言，這次的衝突事件可能會讓今年家中的感恩假期變得很尷尬，「氣氛肯定會變得很詭異，我甚至懷疑我們還會不會一起出去吃頓飯。實際上他對於這件事相當敏感，所以我們會看看他的反應。」

而瑞佛斯則是強調自己並不在意兒子的舉動，因為他清楚不滿的對象是該場比賽的裁判，他也在兒子的推特上留言表示，「搞笑，愛你。」

快艇雷霆

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