NBA／湖人近9年最佳開局 勇士近6年最長連敗

2019-11-14 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



詹姆斯（LeBron James）依舊維持高檔拿下23分12助攻，率湖人寫下近9年最佳開季。 路透 分享 facebook

洛杉磯湖人與金州勇士今天交鋒卻呈現兩樣情，本賽季大力補強的湖人，在團隊戰力愈來愈進入狀況的情況下，今天以26分差距輕鬆擊敗勇士，以9勝2敗創下球隊近九年來最佳開季成績，至於遭受傷病纏身的勇士，則是吞下近六年來首度的五連敗。

湖人今天在出戰勇士之戰，雖然讓戴維斯（Anthony Davis）與剛歸隊的朗多（Rajon Rondo）輪休，但其他球員適時挺身而出，除了詹姆斯（LeBron James）依舊維持高檔拿下23分12助攻外，昨天才攻下個人本季新高23分的庫茲瑪（Kyle Kuzma），也在本季首度先發就再拿下22分好表現。

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此外，湖人雙中鋒麥基（JaVale McGee）與哈沃德（Dwight Howard）同樣連兩場發揮，今天分別進帳18分17籃板3阻攻與15分8籃板1阻攻，聯手摧殘勇士禁區，讓詹姆斯也忍不住稱讚球隊幾名禁區球員的好表現，「我們的大個子打得太驚人了，他們幾乎控制了攻守兩端的油漆區。」

對於球隊打出近九年最佳開局，麥基說：「這是一個不可思議的賽季開局，希望我們能夠繼續保持專注，並確保每個人都能健康。當我們球隊有人表現不佳時，就有人能夠補上來，這就是我們現在的狀況。」

反觀勇士則是繼2013年二月吞下六連敗後，近六年來再度面臨五連敗，拿下21分8助攻的羅素（DAngelo Russell）說：「我們打得很努力，但在防守端卻存在著失誤，導致狀況不斷惡化。我們必須找出解決辦法，我們陣中有很多有能力的人，但必須要持續學習。」