NBA／只拿9分 里拉德230場得分兩位數告終

2019-11-14 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



里拉得此戰只得9分，連續兩位數得分場次停在230場。 美聯社 分享 facebook

就差1分，拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）就能延續2016年至今的NBA得分紀錄，但他今天碰上暴龍隊12投僅2中，全場只拿9分，不但球隊以106：114敗給暴龍隊，連續兩位數得分場次也停在230場。

根據美國《ESPN》數據統計，里拉德的230場連續兩位數得分紀錄是拓荒者的隊史最長，在聯盟也排上第3位，僅次於湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的939場，以及火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）的352場。

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里拉德在本季前11場比賽場均有32.5分表現，在聯盟僅次於哈登的38.2分，但今天遭衛冕軍暴龍嚴加看管；暴龍祭出上季總冠軍賽對付勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）的相同方式招呼里拉德，范弗利特（Fred VanVleet）和霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）為主的嚴防也收到成效。

里拉德在第一節投進三分球後，接續前9次出手都落空，直到第四節最後2分34秒才投進單場第2顆進球，兩顆進球時間相差將近42分鐘。

最終里拉德12投2中只拿9分，寫下美國時間2016年11月9日後首度得分個位數紀錄；他在3年前碰快艇隊，全場10投僅1中拿8分，球隊也以82：111慘敗。

拓荒者吞下連敗後，4勝8敗戰績在西區排倒數第3，僅優於2勝8敗的鵜鶘隊和2勝10敗排墊底的勇士隊。