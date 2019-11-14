NBA／快把老爸趕出去 小瑞佛斯：美好的夜晚

2019-11-14 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



老爸瑞佛斯與裁判爭執的時候，一旁的小瑞佛斯不斷比出「T」的手勢，要裁判給老爸技術犯規，最後也如願看到老爸被趕出場。 美聯社 分享 facebook

快艇隊今天作客休士頓以93：102吞敗，中斷二連勝，比賽最後階段快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）還因與裁判爭執遭連吹兩次技術犯規遭趕出場，而當時身披火箭球衣的兒子小瑞佛斯（Austin Rivers）在一旁還比出「T」的手勢，示意裁判將老爸趕出。

前三節一路落後的快艇在決勝節展開反撲，一度靠著雷納德（Kawhi Leonard）成功反超，無奈關鍵時刻擋不住手感火燙的哈登（James Harden），在終場前1分31秒哈登再投進單場第七顆三分球，助隊鎖住勝果後，暫停時卻發生瑞佛斯與裁判的衝突。

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而在瑞佛斯與裁判爭執的時候，一旁的小瑞佛斯不斷比出「T」的手勢，要裁判給老爸技術犯規，而最後瑞佛斯連吞兩次技術犯規遭趕出場，而在他離場時小瑞佛斯還不斷揮手甚至還做出打電話的動作，向老爸說再見。

賽後瑞佛斯談到這次的衝突，主因就是雙方在暫停次數上的認知問題，「裁判搞砸了，我申請了挑戰，事實上他們說我挑戰成功了，然後兩個裁判走過來告訴我，這意味著我能拿回暫停，球場計分板也把那個暫停加上了，所以我們覺得還剩兩次暫停，這也就是為什麼大家都如此不滿。」

瑞佛斯繼續說：「而且最讓我生氣的是，那兩個跟我說我拿回暫停的裁判卻逃避了，而是讓Tony Brothers來跟我說。拜託，你們怎麼能這樣呢？比賽只差四分，你們不能在這時候這麼做，這永遠不應該發生。」

不過瑞佛斯也坦言，此役快艇球員的表現不配贏得勝利，在攻守兩端都不理想，犯了很多不該出現的錯誤，「而且裁判還把我驅逐了，我只是說了句『這太蠢了』，他們驅逐我也是很爛的反應。」

看到老爸在自己的「助陣」下遭驅逐出場，小瑞佛斯賽後還原當時狀況，「我說：『把他帶出去，讓他離開這裡。』這令我難忘，我不會撒謊，我們贏了且我父親被趕出去，這是一個美好的夜晚。」