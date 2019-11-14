NBA／哈登47分領軍 火箭擊沉快艇收5連勝

2019-11-14 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



哈登（James Harden）單場飆進七顆三分球，獨拿47分，率火箭擊沉快艇。 路透 分享 facebook

休士頓火箭隊今天在主場迎戰洛杉磯快艇，儘管決勝節幾度花光領先優勢遭對手逆轉，仍靠著「大鬍子」哈登（James Harden）單場飆進七顆三分球，獨拿47分領軍，以102：93擊沉快艇，笑納五連勝。

近期拉出一波四連勝的火箭迎戰同樣也在連勝狀態的快艇，不過火箭「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在開賽初就陷入犯規麻煩，僅不到六分鐘就吞下三次犯規，幸好哈登挺身而出，單節獨拿14分率領火箭首節打完取得31：15領先，半場打完也還領先對手12分。

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易籃後快艇在雷納德帶領下，單節打出31：25攻勢，先將分差縮小至個位數，決勝節快艇在威廉斯（Lou Williams）、格林（JaMychal Green）接連命中，雷納德罰球幫助球隊首度追平。

隨後衛斯特布魯特先投進一顆三分球，格林也立刻還以顏色，雙方展開拉鋸戰，快艇在雷納德在終場前6分52秒前投進三分球幫助球隊首度取得領先，但關鍵時刻卻擋不住哈登，最後兩分鐘兩隊僅有四分差距，終場前1分31秒哈登三分球成功破網，也助隊鎖住勝果，最終火箭以19分差收下五連勝。

不過這場比賽哨音滿天飛，兩隊共被吹38次犯規，快艇貝佛利（Patrick Beverley）在第四節六犯離場，火箭則有塔克（PJ Tucker）、麥克藍莫（Ben McLemore）各吞五犯，衛斯特布魯克則有四犯。

快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）在比賽最後1分31秒時不滿吹判，與裁判爭執不下，只見身披火箭球衣的兒子小瑞佛斯（Austin Rivers）在一旁比著「T」（技術犯規）的手勢，最終瑞佛斯遭先被吹了一個技術犯規後，遭判出場。