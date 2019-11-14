NBA／綠衫軍8連勝 皮爾斯：他們有更好領袖

2019-11-14 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



皮爾斯談本季綠衫軍，稱讚新加入的華克是很好的領袖。 美聯社 分享 facebook

塞爾蒂克隊新球季打出八勝一負且是八連勝狀態，排名暫居東區龍頭，擔任球評的前波士頓傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）談到「綠衫軍」表現與上季的區別時，直言指出球隊擁有了更好的領袖。

2017年「綠衫軍」從迎來厄文（Kyrie Irving），希望藉由他的領導打下總冠軍，但連兩季都與總冠軍無緣，今夏厄文離隊轉往籃網隊，塞爾蒂克則從黃蜂隊迎來華克（Kemba Walker），儘管又面臨幾名傷兵的挑戰，仍靠著團隊打出一波八連勝狀態。

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「他們擁有了更好的領袖，就讓我們這樣說吧！」皮爾斯談到本季「綠衫軍」開季脫胎換骨的表現時說道，「領導者更好了，華克他在聯盟中一直以出色的領導能力聞名，之前他一直在輸球的球隊打球，但卻非常積極也極富感染力，這能成為輸贏之間的區別，這就是他帶給綠衫軍的東西。」

《ESPN》記者麥克姆蘭（Jackie MacMullan）也舉了一個明顯的例子，他表示當球員錯過投籃機會時，華克會在那裡鼓勵他們繼續投籃，從而增加隊友的信心；反之去年厄文並未如此做，他認為塞爾蒂克現在是一支非常無私的球隊，為彼此而戰，這都要感謝華克。