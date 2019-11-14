NBA／不關心能否拿MVP 唐西奇更盼重返季後賽

2019-11-14 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



新球季出賽十場就拿下四次「大三元」，頻頻改寫多項紀錄的獨行俠隊當家後衛唐西奇（Luka Doncic）在日前NBA官方公布的最新MVP排行榜中獲得提名，不過他表示，MVP不是現在自己關心的重點，更希望的是球隊能打進季後賽。

獨行俠新球季至今的十場賽事打出六勝四負的戰績，排名在西區前八，上季摘下新人王的唐西奇本季表現更上層樓，十場比賽場均出賽34.8分鐘，繳出28.3分、10.3籃板、9.1助攻的亮眼成績，也讓他在排行榜中獲得提名。

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唐西奇說：「很高興官方對我的厚愛，但我覺得不會是本季MVP的最終候選人。聯盟中強的人太多，我沒辦法預測出誰能拿MVP，但應該不會是我。」

而獨行俠自2016-17年球季起已連續三年未能闖進季後賽，這也成為唐西奇本季最重要的目標，「這聯盟中有非常多優秀球員，能與他們一起進入榜單我已感到很開心，但說實話，MVP現在不是我關心的重點，當然我很想拿MVP，但我更想打進季後賽。」