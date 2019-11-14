NBA／厄文右肩受傷 明對金塊出賽存疑

2019-11-14 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



前役作客猶他拿下全隊最高27分的籃網隊球星厄文（Kyrie Irving），今天傳出右肩受傷的消息，明天對戰金塊隊的比賽出賽存疑，而勒佛特（Caris LeVert）也因為右手拇指韌帶受傷，恐缺席數周的比賽。

籃網前役對戰爵士隊，厄文攻下全隊最高的27分，不過決勝節11投僅2中，也讓爵士成功逆轉，爵士收下四連勝，籃網則吞下二連敗。今天傳出厄文右肩受傷的消息，對戰金塊的比賽出賽存疑。

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除了厄文傳來傷情外，勒佛特也因右手拇指韌帶受傷進入傷兵名單，勒佛特在日前對戰太陽隊的比賽後感覺到拇指不適，隨後接受了檢查，根據聯盟消息透露，籃網擔心勒佛特的拇指韌帶損傷，將再與專家會面做進一步評估。

稍後根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勒佛特的拇指傷勢經過專家評估後確診為拇指韌帶受傷，預計將缺席數周的比賽；而在錢德勒（Wilson Chandler）因藥檢未通過遭禁賽後，現又面臨傷兵問題，籃網也緊急簽下薛姆波特（Iman Shumpert）填補空缺。