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勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次應可行

2019-11-14 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

勇士今年五月季後賽期間開始出現重大傷兵潮，一路延續到十月開季，基本上在那時出賽的球員，無論現在是在哪一隊，幾乎都處於休兵狀態。從眾人熟知的卡珍斯、杜蘭特、湯普森、魯尼和柯瑞，到已退休的李文斯頓及半退休的伊古達拉，再到已離隊到灰狼的貝爾。即使是在湖人正常替補出賽的庫克，也曾在十月初進入傷兵名單。如果再把伯加特和傑雷科這兩個分別回歸祖國職業隊打球的成員也算進去，上季的勇士球員想在本季的NBA正常出賽看來艱難重重。

勇士今年的傷兵潮實在太過可怕，不但主力球員湯普森(右)和柯瑞(左)全部重傷開刀，...
勇士今年的傷兵潮實在太過可怕，不但主力球員湯普森(右)和柯瑞(左)全部重傷開刀，其他多位球員也不時「中獎」。 歐新社、美聯社資料照片
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這一波勇士的傷兵潮並非全是運氣不好的湊巧，它其實是反映出了聯盟的結構問題及長期趨勢。傷兵的狀況各隊都有，只是今年的傷情牽涉到許多球隊的看板球星，包括上述的勇士球員，聯盟中具有戰力指標性的球員目前無法上場的高達14人，像是塞爾蒂克海瓦德、快艇喬治、巫師沃爾、鵜鶘威廉森、暴龍羅瑞、溜馬歐拉提波、公鹿米道頓、拓荒者諾基奇、國王的福克斯及巴格利。而像是勇士格林和活塞葛里芬才剛復出，即使目前仍正常出賽的湖人戴維斯，也是忍著肩傷在打球。

勇士主力控衛福克斯扭傷腳踝，將要休養3到4周，他是最新一位加入近來已經非常龐大傷...
勇士主力控衛福克斯扭傷腳踝，將要休養3到4周，他是最新一位加入近來已經非常龐大傷兵潮的球員。 美聯社
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乍聽之下，今年球季各隊的看板球星似乎特別容易受傷，雖然目前還沒有辦法確定是否真是如此，但若是這個受傷頻率不減，今年整體的傷病紀錄可能會創下新高。而聯盟因傷所困的趨勢，其實這幾年看下來已經出現端倪。

像塞爾蒂克的海瓦德再度受傷，就讓人想起了兩年前那一個驚悚的開季。在2017-18那一季的各隊的前20場比賽，球隊因為球員受傷而輸球的比賽數量，比起前一季同期增加了百分之18 。林書豪也是在那一季的籃網開幕戰當中受傷，最後整季報銷。而那一季打不到二月，球員因傷缺賽的總場次已經超過三千場，比起前一季的進度要快了一個月。

塞爾蒂克前鋒海瓦德(左)好不容易擺脫兩年前受傷帶來的低潮，近來有高水準的演出，但...
塞爾蒂克前鋒海瓦德(左)好不容易擺脫兩年前受傷帶來的低潮，近來有高水準的演出，但馬上又遇上左手骨折，動刀後將要休息6周以上。 美聯社
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截至目前為止，根據運動傷害追蹤網站MCL的資料，本季因傷受損最嚴重的球隊以勇士及活塞居首，而最健康的球隊則是馬刺和公鹿。勇士就不用說了，活塞目前除了主控傑克森休戰一個月之外，還有四個球員處於每日觀察名單，即使葛里芬回歸打了一場，下一場他也得和羅斯一起休兵。而原本健康無虞的公鹿，在米道頓因左大腿傷勢將缺席三到四周之後，也將跌出排名之外。

傷兵出現很正常，也總會有一些奇特的趨勢和巧合，勇士六星全倒是一例，但這也許不只是詛咒或是運氣欠佳，而是有著系統性的問題。NBA球員似乎愈來愈容易受傷，除了像柯瑞那樣被對手壓到而骨折的情況之外，很多時候球員之所以會受傷，其實是因為自己的身體再也無法負荷 。

從長期來看，這些球員都一直處於疲勞狀態，比賽、練球、重訓，一年從頭到尾，他們的身體始終處於高強度的緊繃狀況。拉得更遠來說，這些頂尖球星多半是從小就開始接受訓練，除了一些半路出家的天才球員，大多數的NBA球員都是一路從不同層級的比賽打上來，這個過程更讓他們身體的各個部位不斷地被磨耗。到了職業等級之後會爆發傷情，其實只是累積的結果而已。

除了像詹姆斯這類的超級生化人外，聯盟中多數的球員都長期處於疲勞狀態，或多或少身上...
除了像詹姆斯這類的超級生化人外，聯盟中多數的球員都長期處於疲勞狀態，或多或少身上都有一些傷勢，需要不定期的休養，否則容易造成更大的傷害。 美聯社
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像是之前2014年選秀梯隊前十名的球員之中，有六人在第一年就留下因傷而長期無法上場的紀錄，從安比德、藍道到帕克，這些明星球員的生涯中都曾因傷一年以上不能打球，而最近的例子當然就是鵜鶘的威廉森，即使他的膝傷還不至於讓他整季報銷，但NBA新秀的身體普遍處於長期疲勞卻是不爭的事實，也讓他們之後的生涯不斷面臨受傷的風險。

不只新秀很累，老將也是如此，甚至更累。以上一季2018-19年的資料來看，專家整理出NBA球員受傷最多的部位是膝蓋，共有107例，其次是腳踝的96例，而前十名之中，有六個部位在下半身。上季共有45次球員因傷而被宣告無限期停賽，有68次整季報銷，其中多半是因為膝蓋和腳踝受傷。這些趨勢的成因，和球員長期累積的磨耗及漫長的職業賽季都脫不了關係。

除此之外，專家也指出球員平時的訓練，無論是在體能、重量還是技巧上，多半只重視「加速」，從起跑到起跳，訓練的重點都在讓球員能在起動的那一刻更有爆發力，卻普遍忽略了「減速」和自我保護的重要性。

隊友威廉森一場正式比賽都還沒打就要動刀，鵜鶘後衛哈特發現他的膝蓋可能也受傷了，當...
隊友威廉森一場正式比賽都還沒打就要動刀，鵜鶘後衛哈特發現他的膝蓋可能也受傷了，當然是非常地緊張。 美聯社
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而想要避免受傷，最重要的還是足夠的休息，但在球員每一季要打82場比賽的情況下，即使訓練師希望球員休息，加上球星輪休也已經逐漸成為聯盟常態，球員想要不上場比賽依舊很難。像是先前快艇雷納德輪休就引起了不小的爭議，後來聯盟得用「傷情陳述不一」為由來罰款，目的只是給各方一個台階下，好讓聯盟能維持其現行的制度而已。這中間最關鍵的歧見，還是來自於減少例行賽場次的討論。

為了減少球員受傷，聯盟這三年來已經大幅減少背靠背比賽的比例，但也因此必須縮減季前熱身賽的場次，也有人認為這讓球員準備不足，仍會造成容易受傷的情況，所以許多人認為縮減例行賽場次是勢在必行。比起從前，NBA 比賽的節奏無疑是愈來愈快，雖然近年來在裁判哨音及重視攻擊的比賽規則之下，球員之間的肢體碰撞確實較少，但現今高速運轉的比賽對於球員們的整體衝擊更大。在他們處於長期疲勞及損耗的情況下，加上客場移動及相關活動的負擔，維持82場的出賽頻率無疑將增加更多傷兵的風險。

雖然有人認為球員就是領82場比賽的薪水，這也已經是超過50年的聯盟傳統，加上飛人喬丹等許多退休傳奇球星出言反對，但聯盟總裁席佛今年四月就已經給了一個開放的模糊空間，他表示「82」並不是不能改的魔術數字 。

與其責怪快艇前鋒雷納德(中)需要不定期輪休，不如體諒球員們的辛勞，減少一些比賽場...
與其責怪快艇前鋒雷納德(中)需要不定期輪休，不如體諒球員們的辛勞，減少一些比賽場次。 美聯社
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勇士這五年來都打進總冠軍賽，例行賽加上季後賽等於打滿全季，出賽總時間也是各隊之冠。即使排除其他因素，他們的傷兵潮仍和長期累積的疲勞脫不了關係。從勇士的例子來說，為了維持82場比賽的規格，最後賠上更高的傷兵風險是不明智的。從球迷的角度來看，與其買了票看不到輪休的球星，或是球隊因為傷兵而戰績下滑，不如減少場次讓球員好好休息，不只不需要再輪休，也能減少受傷頻率，維持正常出賽，從而也確保每一場例行賽都有更好的品質。

曾有人分析不同職業聯盟的傷兵風險，排名第一的是NFL美式足球的先發四分衛，一旦既定的先發四分衛受傷，該隊的戰績將可能從十勝六敗翻轉成六勝十敗。居次的正是NBA的看板球星，一旦球隊的要角受傷，球隊的戰績將很難拉升。NBA要避免自己最重要的資產受損，確實得思考更週全的保護措施，而縮減場次正是其中的關鍵。

運動傷害勇士柯瑞海瓦德

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。

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