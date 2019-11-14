馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

帕克的9號球衣，高掛在AT&T球場的上方，跟鄧肯的21號和吉諾比利的20號排在一起，這個可能是NBA史上前無古人後無來者的三巨頭適如其所地聚首，為馬刺王朝獻上最後的祝福。帕克的17年NBA生涯前16個賽季都在馬刺度過，但你知道在2001年的NBA選秀時，帕克差點要成為綠衫軍的一員嗎？

馬刺GDP三巨頭的球衣終於同時掛在AT&T中心，這是一個王朝的美好回憶，也是時代結束的紀念。 美聯社 分享 facebook

長期報導馬刺隊的資深記者孟羅（Mike Monroe）回顧這段差點讓馬刺王朝消失的過程幕後，在2001年6月27號的晚上，帕克焦急地坐在麥迪遜廣場花園，他沒有跟其他參加選秀的美國球員坐在一起，他身處在專為國際球員準備的呼魯劇場裡，看著選秀會進行。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

那時還沒有唐西奇、魯比歐，NBA選的非美籍球員，幾乎都是高個子的中前鋒，從來沒有一個歐洲控球員能在選秀會雀屏中選過。帕克並不擔心，他早就心有所屬：「我希望能去聖安東尼奧，雖然我對那個城市一無所知。我就是有這樣的感覺。」在多年之後，帕克回憶起在選秀會前，他這樣跟他老爸—從芝加哥去法國打職籃、在法國落地生根的老東尼說過。

但是有個問題，在當時的28隊中，聖安東尼奧馬刺隊的選秀權在第28順位，也就是最後一個，而帕克在馬刺隊的第一次練球又極為糟糕。等到第20順位的騎士隊選了北卡大學的七呎中鋒黑沃德（Brendan Heyward）後，帕克開始緊張了。

2001年的NBA選秀狀元是由巫師隊挑走的布朗，現在還有人記得他是誰嗎？ 歐新社資料照片 分享 facebook

帕克回憶道：「我記得大概選秀時鐘還剩三分鐘吧，一個NBA的女士跑來跟我講，OK，你是下一個，有人要選你了，19還是21順位吧，好像是。」下一個輪到塞爾提克，第21順位，而帕克在塞爾提克的練球是這位19歲控球員當時最成功的一場。

當時馬刺隊的制服組，包括身兼總經理的波波維奇，還是副總經理的彪福（R.C. Buford），還有時年24歲的馬刺球探普雷斯提（Sam Presti）全都停止呼吸，深怕他們心目中未來的馬刺先發控球會被綠衫軍攔胡。帕克已經準備要起身時，這位NBA的女士又回來了，她說：「噢，不對，你先回去。」帕克說，他當時完全不知道發生什麼事情。

那年波士頓在首輪有三個選秀權，而他們已經在第10和11順位選了強森（Joe Johnson）和布朗（Kendrick Brown），每個人都猜他們會在最後一個選秀權挑個控球後衛。剛當上塞爾提克總經理的華勒斯（Chris Wallace）在他首次主掌大權的選秀會中，已經準備要選這位來自巴黎的19歲後衛了，但突然之間，事情起了變化。

84歲的傳奇教頭『紅頭』奧巴克（Red Auerbach）說，「我們要選北卡的佛泰。」當這位替綠衫軍拿下九次總冠軍的大人物說話時，塞爾提克得要聽。當年就是奧巴克慧眼識英雄，選了還大三的大鳥柏德，等了他足足一年，才等到這位名人堂選手加入，然後交易來酋長派瑞許（Robert Parish），選了明尼蘇達大學的白人長臂猿麥克海爾（Kevin McHale），一手建立起第二代塞爾提克王朝。

根據一位匿名球探表示，當時仍是塞爾提克總裁的奧巴克對歐洲控球員頗有疑慮，而紅頭從佛泰高中時期就已經注意到他，佛泰來自馬里蘭州的籃球名校迪瑪莎天主教高中（DeMatha Catholic High School），這間學校的總教練伍藤（Morgan Wootten）正是奧巴克的好友。

華勒斯第一次當NBA總經理，從沒當過NBA球員或教練的他深知在這個球團當中，沒人可以忤逆奧巴克，何況他在前兩個選秀權已經選到他想要的球員了，最後這籤就做個人情吧，結果在最後一刻，塞爾提克改選了北卡的大二飛人佛泰。後來佛泰在NBA只打了兩個賽季，共打了25場比賽，平均得分1.2分。

塞爾蒂克在2001年NBA選秀第21輪本來想選帕克(右)，但因為總裁奧巴克的干預改選了佛泰(左)，這也才有後面的馬刺GDP傳奇。 2001 Upper Deck 球員卡 分享 facebook

歷史證明，奧巴克當年的堅持，成就了馬刺隊後來的王朝。重新回到座位上的帕克，終於在第28順位如願加入黑衫軍。但當年帕克進入馬刺的一波三折，除了綠衫軍的險些攔胡外，還有一次極為失敗的練球經驗。

帕克在2014年時曾回憶：「彪福是第一個在巴黎發掘我的人，就是他讓我決定投身NBA選秀。」彪福對15歲就打法國職籃的帕克印象極佳，後來在2000年的Nike高峰籃球營中，彪福看著帕克帶著世界隊差點擊敗有許多未來NBA球星的美國隊，更確信得到20分，傳出7次助攻的帕克就是馬刺隊未來的控球員，但是他有一個大難題，就是要說服他的老闆，波波維奇。

彪福說服了帕克和他的經紀人，從法國飛到芝加哥，老帕克的故鄉來參加馬刺特別為他舉行的練球。但是帕克在轉機時班機延誤，遲到的他從歐海爾國際機場直接衝去練球場地，舟車勞頓的帕克在這次一對一的練球中慘遭虐殺，而霸凌他的是34歲的馬刺球探，6呎4吋的布蘭克斯（Lance Blanks）。布蘭克斯在三年的NBA球員生涯平均每場只拿2.0分，卻能夠在這場一對一的練球中，對小他15歲的帕克予取予求，讓波波維奇說「他太軟了，我要找更有拼勁的人。他太過冷靜，簡直就像是坐在蒙馬特的咖啡館小酌紅酒，邊吃可頌一樣。感覺這一切對他來說都事不關己。」

但彪福和普雷斯提不放棄，整理了許多帕克的比賽畫面（那時可沒有那麼好用的電腦剪接軟體），讓波波知道帕克其實有他想要的拼勁，也成功說服帕克去聖安東尼奧進行第二次練球。當時帕克已經在塞爾提克、國王和爵士等隊練過球，據說都比馬刺那次好許多，但是沒人承諾要選帕克。在第二次練球時，波波維奇還是不改他的嚴厲本色：「我找了幾個好手，就是想要打垮他。我們沒讓他打全場，反而一直練禁區，要看他是否能挺得住，能不能接受這種折磨。我得說，這次讓我印象深刻了。」

馬刺總教練波波維奇(右)一開始是對帕克(左)有很大的疑慮，因此選進他之後對他相當嚴格，也因此才有了法國小跑車後面的偉大成就。 歐新社資料照片 分享 facebook

即使帕克進了NBA，波波依舊每天把他擺進他的拷刑室中，在帕克的背號退休儀式中，波波維奇還特別為這些磨難向帕克道歉。但他也給足帕克機會，在他菜鳥球季的第五場比賽，波波就把帕克排上先發陣容。帕克回憶道：「當波波教練在飛機上跟我講，你下一場要先發喔。我嚇呆了，我說，啊，真的嗎？你問過鄧肯了嗎？他OK嗎？」結果如何，只要再看看AT&T球場的屋頂，就不用多說了。