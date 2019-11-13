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NBA／紐媒爆尼克主帥飯碗不保 球員齊聲力挺

2019-11-13 18:22聯合報 記者劉肇育／即時報導

紐約尼克在今天不敵芝加哥公牛後，開季前11場比賽吞下9敗，繼續在東區戰績榜敬陪末座，而紐約媒體也在近日爆料尼克總教練費茲戴爾（David Fizdale）可能飯碗不保，不過尼克球員也在今天賽後跳出來力挺主帥。

紐約媒體在近日報導尼克老闆多蘭（James Dolan）與球團高層會面，在球隊戰績不佳的情況下，包括總裁米爾斯（Steve Mills）、總管佩瑞（Scott Perry）以及總教練費茲戴爾都可能飯碗不保。

在今天尼克再度敗給公牛吞下本季第九場敗仗後，費茲戴爾也出面回應此傳聞，他強調換教練的消息在紐約來說是個常態，他並未因此受到影響，「這是紐約媒體的常態，對於其他人來說可能是個大事件，但對我們來說只是日常，我們仍集中心力在球場上。」

而尼克球員也在今天賽後跳出來力挺主帥，新秀巴瑞特（RJ Barrett）就說：「我們大概有九到十個新球員，十個從沒有在一起打過的球員，我之前甚至還沒打過NBA，這樣的球隊肯定會面臨一些挑戰，但你只能繼續努力，想辦法克服這一切，這就是我要說的，我們必須齊心協力。」

前鋒波提斯（Bobby Portis）也說：「我們很努力在為他打球，但輸贏並不是我們能控制的，我們能決定的只有自己努力的程度，儘管我們今天投丟了很多球，又讓懷特（Coby White）在第四節打瘋了，但我們依舊很努力。」

尼克公牛

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