NBA／朗多歸隊就建功 詹姆斯：組織工作交給他

2019-11-13 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



朗多(右)。 美聯社 分享 facebook 在因傷錯過開季前九場比賽後，洛杉磯湖人後衛朗多（Rajon Rondo）在今天與鳳凰城太陽之戰復出，雖然僅替補上陣14分鐘，但他就繳出5分6籃板7助攻的全能成績單，讓球隊一哥詹姆斯（LeBron James）和教頭佛蓋爾（Frank Vogel）直言「有朗多真好」。

本賽季因為小腿傷勢一路缺陣的朗多，在今天與太陽之戰總算披上湖人戰袍登場，儘管在總教練佛蓋爾的安排下，球隊先發陣容仍舊由詹姆斯扛起控球工作，但朗多仍在復出首戰就成功帶動起湖人第二陣容，其中同樣替補出發的庫茲瑪（Kyle Kuzma）與哈沃德（Dwight Howard）分別有23分與12分9籃板進帳，建構兇猛的板凳火力。

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朗多的歸隊也讓湖人場上攻勢變得更加流暢，今天團隊合計送出39次助攻，讓教練佛蓋爾直言朗多的歸隊帶給球隊巨大的提升，「我們的進攻效率值達到120，這可能是我們這賽季最高的一場。他今天帶領第二陣容，將球隊梳理的井然有序，幫助球隊打出速度與章法，這是我們今天取勝的關鍵。」

而朗多也強調，雖然目前仍受到上場時間限制，但自己的腿傷已無大礙，「我只為我今天投籃不中感到沮喪，但我一點都不擔心腿的狀況，過去幾天我的隊友一直在幫助我，透過五對五的訓練，我們進行了很多比賽情勢的模擬，這對我幫助很大。」

日前湖人總教練佛蓋爾曾表示，在朗多歸隊後不排除讓他跟詹姆斯共同分擔控球工作，而詹姆斯也說：「我持不持球其實都沒差，只要能執行好球隊戰術就好了，當朗多在場上時我就可以減少持球，把組織工作交給他，他是一個很棒的引導者，讓每個人都能在最擅長的位置得分。」