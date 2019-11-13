NBA／遭火箭交易 保羅感覺背後被人捅刀

2019-11-13 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



保羅今夏被火箭隊交易至雷霆。 美聯社 分享 facebook 明星控衛保羅（Chris Paul）去年才和火箭簽下4年約，未料今夏就成為交易籌碼，被火箭隊送到雷霆。保羅近日受訪坦言，這感覺就像背後被人捅一刀，並表示總管莫雷（Daryl Morey）說一套做一套。

火箭隊去年和保羅簽下4年1.6億美元合約，但只是火箭隊先簽後換的第一步棋，今夏火箭隊送出保羅以及多個選秀權，向雷霆換來衛斯特布魯克。保羅近日上哈特（Kevin Hart）節目，談到今夏被交易，他表示能理解NBA就是在商言商，一切就是生意。

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哈特問保羅，今夏遭火箭如此對待，是否有種暗箭傷人的味道。保羅回應：「的確。但休士頓總管對我沒有虧欠，你了解我的意思嗎？他會說一套做一套，但你知道就是這樣。」

在保羅轉戰雷霆前，就傳出種種對保羅不利傳聞，包括他與哈登（James Harden）不合，儘管哈登以及火箭總管莫雷都出面滅火，但實情恐怕只有當事人自己清楚。

拋開休季的紛擾，34歲的保羅既來之則安之，本季出賽10場，場均16.1分、5.2助攻、3.6籃板，三分球命中率4成4。身為休息室中的領袖，保羅坦言有些年輕球員認為與他作戰並不容易，「我希望展現最高水準，你可以接受那很好，但不能接受的話，我只能盡我所能。」