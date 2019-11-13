NBA／已兩度攻下40分10助攻 楊恩併肩喬丹、詹姆斯

2019-11-13 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／台北即時報導



楊恩(左)今天攻下42分11助攻。 美聯社 分享 facebook

亞特蘭大老鷹今天在作客丹佛金塊主場的賽事中，靠著主控楊恩（Trae Young）全場進帳42分11助攻的亮眼表現，以125：121中斷金塊四連勝，而還不到22歲的楊恩生涯已累積兩場比賽達成40分10助攻，也讓他與喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）齊名。

被老鷹球團寄與厚望的楊恩，生涯第二個NBA賽季就繳出平均26.3分8.4助攻4.4籃板的聯盟一線球星數據，而在今天出戰金塊的比賽中他更是火力全開，全場出手21次命中13球，其中包括八顆三分球，拿下全場最高也是個人本季新高的42分，神勇的表現不僅幫助老鷹止敗，還中斷了金快的連勝之旅。

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談到自己的好表現，楊恩強調在這場比賽中確實享受了很多的樂趣，「我非常享受在比賽之中，這讓我的投籃不斷命中，希望這樣的狀況可以保持下去，我也會拚盡全力幫助球隊取勝，將球隊帶到更高的位置。」

楊恩也成為繼喬丹和詹姆斯後，聯盟史上第三位在22歲前就兩度達成單場40分10助攻的球員，對於楊恩的神奇表現，金塊教頭馬龍（Michael Malone）也給予高度讚賞，「今晚全看楊恩表現，我認為我們的球員看他這樣命中三分球看呆了，穆雷（Jamal Murray）還跟我說，他被楊恩的表現嚇到了。」

在進入NBA前就被譽為柯瑞（Stephen Curry）接班人的楊恩，也獲得前NBA中鋒柏金斯（Kendrick Perkins）稱讚表現更勝當年的柯瑞，「想都不需要想，楊恩生涯前兩年的表現已經超過了柯瑞的前兩年。」柯瑞在生涯第二個職業賽季繳出平均18.6分5.8助攻和3.9籃板的數據。