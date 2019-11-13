NBA／火箭葛登膝蓋將動刀 休6周再回歸

2019-11-13 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



葛登(中)傳出成為傷兵。 路透 分享 facebook

昨天才以替補身分貢獻17分，火箭隊後衛葛登（Eric Gordon）今天卻傳出將動刀缺席6周的消息，火箭教頭丹東尼（Mike DAntoni）今天證實，葛登將動膝蓋手術，修復去年就開始困擾的傷勢。

丹東尼提到，葛登今天進行MRI檢查，發現膝蓋有明顯碎片，明天將再做另項檢查，火箭教頭補充說：「這已經困擾他很久了，事實上，從去年中就開始了。我想他可能認為可以處理好，之後強勢回歸。」

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火箭開季10場打出7勝3敗戰績，平均上場29.4分鐘的葛登，場均10.9分是生涯新低，且1.3次失誤卻比助攻0.8次更多；本季是葛登第4季披火箭戰袍，前3季他平均得分從16.2分起跳，2017年還獲得最佳第六人肯定，同年也是明星賽三分球大賽冠軍得主。

葛登是明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的替補最佳人選，丹東尼表示，葛登養傷期間，新秀克萊蒙斯（Chris Clemons）將接替「衛少」休息時的上場空缺，麥克藍莫（Ben McLemore）和小瑞佛斯（Austin Rivers）也將分擔葛登的出賽時間。