NBA／詹姆斯、庫茲瑪關鍵外線 湖人射下太陽

2019-11-13 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



詹姆斯(右)全力投射搶攻。 美聯社 分享 facebook

太陽隊今天在主場飆進16記三分球，但對手湖人隊在關鍵時刻也以外線重砲回應，詹姆斯（LeBron James）和庫茲瑪（Kyle Kuzma）末節聯手轟進3記三分球，一波9：0攻勢鎖定勝利，最終以123：115帶走客場勝利，8勝2敗戰績獨居西區龍頭。

湖人在前一場遭暴龍隊中斷7連勝，明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）出現肩傷加劇情形，但他今天仍先發出賽，加上庫茲瑪替補13分貢獻，助隊首節26：29緊咬太陽，半場打完更以60：58超前。

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下半場兩隊持續拉鋸，太陽外線手感火熱，中鋒拜恩斯（Aron Baynes）、後衛魯比歐（Ricky Rubio）和前鋒薩里奇（Dario Saric）接連飆進三分球，三節打完湖人僅以95：92領先。

第四節湖人一度將領先擴大到109：102，但詹姆斯單打失手外，兩罰機會也落空，反遭太陽打出8：0攻勢逆轉；詹姆斯3分50秒雖籃下放進超前球，但加罰機會又沒把握，太陽靠拜恩斯罰進追平分，布克（Devin Booker）快攻得手後，太陽再取得113：111領先。

2分落後的湖人，靠詹姆斯外線開炮回應，庫茲瑪也補上兩記三分重砲，一波9：0攻勢澆熄太陽反撲氣焰，最終就以8分差收下本季第8勝。

戴維斯的24分與12籃板都是全場最高，庫茲瑪也貢獻3記三分球在內的23分，詹姆斯繳出19分、11助攻、7籃板；太陽有6人得分達兩位數，魯比歐和布克各21分，拜恩斯三分球6投4中贊助20分，薩里奇也攻下4記三分球在內的18分。