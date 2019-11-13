NBA／安比德致勝爆扣 76人一分險勝騎士

2019-11-13 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



恩比德灌籃。 美聯社 分享 facebook 76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）今天再扮贏球功臣，對騎士攻下27分，包括最後13.2秒的致勝灌籃，助隊以98：97勝出，驚險保住本季主場不敗金身。

76人明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）右肩扭傷缺陣2場後回歸，助隊首節以24：21領先，半場再將差距擴大到54：48，但騎士在下半場反撲，第四節3分34秒更在塞克斯頓（Collin Sexton）上籃後取得97：92領先。

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不過騎士卻陷入1分未得的進攻乾旱，76人先靠哈里斯（Tobias Harris）連進兩球追到1分差，安比德在讀秒階段再灌進超前球，加上騎士勒夫（Kevin Love）絕殺外線失手，驚險以98：97留下主場4連勝。

安比德除了全場最高27分，還抓下16籃板，理查森（Josh Richardson）和西蒙斯各貢獻17分和15分；哈里斯三分線11投盡墨，但全場8分有一半集中在節末關鍵時刻。

76人三分球38投只中8，前8次嘗試更是全部落空，安比德成為最先在外線破網的球員，且中鋒霍福特（Al Horford）也休兵未出賽，但騎士沒把握對手低迷外線機會，儘管克拉克森（Jordan Clarkson）和勒夫各攻下20分，仍吞下本第6敗。