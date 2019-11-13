NBA／勇士傷不停 後衛李右手掌骨折

2019-11-13 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



勇士衛李（左）成為傷兵。 路透 分享 facebook

上季創下連5季打進總冠軍賽紀錄，勇士隊新球季「傷兵瘟」卻不停蔓延，後衛李（Damion Lee）成最新受傷成員，他在昨天對爵士隊成傷兵，球團今天宣布，經MRI檢查確定是右手第四掌骨骨折，兩周後將再評估狀況，目前預計不必動刀。

和勇士簽下雙向合約的李，另一個身分就是當家球星柯瑞（Stephen Curry）的妹夫，連2年為勇士效力的他，本季平均上場21.9分鐘、貢獻10分，不料兩周卻和柯瑞一樣，因手傷進入傷兵名單。

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這已是李在生涯第二度出現右手骨折，他2015年在卓克索大學（卓克索大學）也曾經右手骨折。

柯瑞是在美國時間10月30日碰太陽隊時左手骨折，預計至少缺席3個月，不過他昨天也表示，希望明年春天能重回賽場；柯瑞的「浪花兄弟」好搭檔湯普森（Klay Thompson）則是上季總冠軍賽左膝十字韌帶撕裂，本季至少要到明星賽後才能復出。

不只如此，勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）季前拉傷腳，開幕戰雖回歸但只打了10分鐘就因神經性疾病成傷兵，歸期未定；二年級後衛伊凡斯（Jacob Evans）則是10月底碰鵜鶘隊時肌肉拉傷，中鋒史伯曼（Omari Spellman）也因左腳踝扭傷昨天缺陣，明天能否上場還未知。

若是史伯曼無法出賽，勇士僅剩9名健康球員出戰「紫金軍團」，教頭柯爾（Steve Kerr）今天在球隊練習時被問到是否遇過類似傷兵狀況，他邊搖頭邊簡單回應說「沒有」。

勇士昨天以108：122不敵爵士隊，吞下新球季11戰的第9場敗仗，戰績在聯盟墊底。