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NBA／今日戰績表 76人恩比德超前一投1分氣走騎士

2019-11-13 10:34聯合新聞網 整理

恩比德(右)終場前13秒投進超前一球，助76人隊一分險勝騎士。 美聯社
恩比德(右)終場前13秒投進超前一球，助76人隊一分險勝騎士。 美聯社
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NBA今日戰績表

雷霆85:111 溜馬

騎士 97:98 76人

活塞 108:117 熱火

尼克 102:120 公牛

老鷹 : 金塊

湖人 : 太陽

籃網 : 爵士

拓荒者 : 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 灰熊 vs. 黃蜂

08:00 76人 vs. 魔術

08:30 巫師 vs. 塞爾蒂克

08:30 快艇 vs. 火箭(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 馬刺 vs. 灰狼

11:00 勇士 vs. 湖人(愛爾達體育1台、Eleven Sports 1)

11:00 暴龍 vs. 拓荒者

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