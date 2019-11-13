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NBA／合作不到兩個月 籃網掰了執行長

2019-11-13 09:10聯合報 記者曾思儒／即時報導

合作不到兩個月，籃網掰了執行長利維。 美聯社
合作不到兩個月，籃網掰了執行長利維。 美聯社
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攜手不到兩個月，籃網隊執行長利維（David Levy）就確定和球隊老闆蔡崇信分道揚鑣，籃網今天宣布和曾任透納體育總裁的利維結束合作關係，由维斯伯格（Oliver Weisberg）暫任首席執行長一職。

阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信今年9月入主籃網，成為首位來自台灣的NBA球隊老闆，隨即宣布利維擔任執行長，主導籃網與巴克萊中心的營運，但雙方對經營意見分歧，维斯伯格在聲明中表示，擁有者和管理者在發展計畫的理念必須完全一至，「我們很興奮要進入組織的新篇章。」

聲明中還提到，球隊在總經理馬克思（Sean Marks）與總教練亞特金森（Kenny Atkinson）帶領下建立很好文化，球團隊繼續努力，帶給球迷最好體驗。

蔡崇信則是透過推特感謝利維過去幾個月的貢獻，他稱利維是「令人尊敬的媒體主管」及朋友，祝福利維未來工作一切順利。

利維在任職透納體育期間就和NBA關係緊密，他曾負責監督籃網所有的業務、收入和營運策略。

籃網蔡崇信

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