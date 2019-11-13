NBA／快艇喬治要復出了 周五對鵜鶘亮相

2019-11-13 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



喬治即將復出。 路透 分享 facebook

快艇隊明星前鋒喬治（Paul George）復出倒數，台灣時間本周五將出上鵜鶘隊，獻出新季處女秀，在球隊「背靠背」客場出賽的第2戰披掛上陣。

29歲的喬治在季前的雙肩都動刀，復出時程原本就訂在11月；他在美國時間上周六首度參加球隊完整碰撞訓練，還說自己「厭倦復健」，希望盡快復出，如今消息來源透露給美國《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），指出喬治確定在出戰鵜鶘時重回賽場。

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喬治上季在雷霆隊繳出生涯最佳的場均28分，成為聯盟MVP和最佳防守人員的入圍者，上季他平均2.21抄截也居聯盟之冠；季後他先在5月進行右肩關節鏡手術，7月換左肩動刀，因此缺席新東家快艇的季前訓練營和開季前10戰。

快艇昨天以98：88擊敗衛冕軍暴龍隊，第7勝入袋，明天將進行連續客場出戰，14日先碰火箭隊，15再戰鵜鶘，喬治預計在球隊本季第12場比賽中復出。

快艇另一名傷兵也有最新進度，昨天扭傷左腳踝的後衛沙米特（Landry Shamet），經MRI檢查後是高腳踝第2級扭傷，歸期未定。