NBA／放下奪冠過往 雷納德屠龍

2019-11-13 00:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合報導



面對前隊友們的包夾防守，快艇隊雷納德本季首度對戰前東家暴龍隊，拿下個人本季新低的十二分，但仍送出九助攻、抓下十一籃板，助隊以九十八比八十八獲勝。

上季助暴龍奪下隊史首冠，雷納德決定回到家鄉洛杉磯，昨天首度迎戰前東家，而為了牽制破壞力強大的雷納德，暴龍整場比賽皆以包夾防守伺候，全場出手十一次、僅中兩球，九次失誤。

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雖然進攻端熄火，但雷納德轉換心態為隊友製造機會，讓板凳火力高居聯盟前段班的快艇，靠替補球員合力拿下五十六分，第四節僅讓暴龍拿下十分，以十分差收下二連勝。

雷納德（前）率隊獲勝。 （路透） 分享 facebook

雷納德用不同方式助隊取勝，快艇教練瑞佛斯說：「對手無所不用其極的包夾雷納德，但我很滿意他在這種時刻承擔了組織進攻的角色，並靠防守克服進攻的低迷。」

雷納德則強調，對決前東家相當有趣，即使前隊友在防守端卯足全力阻止，「他們今天相當不錯，帶給我很多身體對抗，我很喜歡他們這樣做，可以幫我變得更好，也能讓我的隊友變更好。」

一個月後雷納德將首度回到暴龍主場，並會拿到個人生涯第二枚冠軍戒指，他說：「我在那邊度過了一段美好時光，但如今已邁入新篇章，我不會一直活在過去，現在我已經在不同球隊。」